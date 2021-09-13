腾讯：坚决拥护工信部决策，分阶段分步骤解决网址屏蔽问题，进行安全互联互通

IT之家 9 月 13 日消息 国新办今日举行“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”发布会，工信部信息通信管理局局长赵志国表示，工信部召开了行政指导会，要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，能够分步走分阶段得到解决。

据证券时报报道，会后，腾讯对此回应：我们坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。

IT之家了解到，据 21 世纪经济报道昨日称，从多方渠道获悉，9 月 9 日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。专项整治行动聚焦 8 类问题，在扰乱市场秩序方面，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。

赵志国介绍，下一步工信部将加强行政指导，对整改不到位的问题，将继续通过召开行政指导会等多种方式，督促企业抓好整改落实；同时，对于整改不彻底的企业，工信部也将依法采取处置措施，整改一批典型违规的行为，查处一批典型违规的企业，最终推动形成互通开放、规范有序，保障安全的互联网发展良好环境。