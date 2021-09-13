vivo X70 系列购机先享会收官，首批用户诞生

IT之家 9 月 13 日消息 日前，vivo 正式推出了全新的 vivo X70 系列，其中 vivo X70 Pro + 预售量打破 vivo 4000 + 价位段机型记录，堪称是 vivo 最火爆的旗舰手机。

昨日，在 X70 系列正式开售前，vivo 为粉丝打造一场专属 vivo X70 系列的“先享会”快闪活动，在全国 38 个核心城市体验店同步开启，全国范围内共计邀请数千位 vivo 会员到店参加。

此次“X70 系列先享会”活动不仅有拍照打卡、真机体验等环节，活动现场还提供了插花、手冲咖啡等高端服务。此外，到场参加活动的粉丝，还获得了 vivo X70 系列全球优先购买权，成为首批拿到 vivo X70 系列用户。

现场参与活动的粉丝体验手机后纷纷给出评价：“手机后壳的颜色和质感真的惊艳到了，云窗好看又高级啊！”“暗光逆光甚至无光都能拍！vivo 高端成了！”

vivo 产品经理、知名摄影师阿卓来到现场，与大家分享拍照时遇见的乐闻趣事。作为第一位以图片故事登上全球最权威的旅行杂志 LonelyPlanet《孤独星球》杂志的中国摄影师，阿卓不仅能拍出专业的手机摄影作品，还深入浅出的告诉与会者，摄影的真谛是什么，令大家受益匪浅。让整个活动，更像一个影像的灵感库，不仅缩小了人们和影像艺术之间的距离，更让每一个置身其中的人，都能从中受到启发。

vivo X70 系列分为三个版本，分别是标准版、Pro 版本和 Pro + 版本。其中 vivo X70 Pro + 将会搭载行业领先的高通骁龙 888 + 移动平台。除此之外还采用了蔡司原厂镜头、OIS 光学防抖及微云台技术。

IT之家了解到，vivo X70 系列即将于 9 月 17 日正式开售，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。