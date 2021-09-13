联发科 8 月营收 428.1 亿新台币，同比增长 30.9%

IT之家 9 月 13 日消息 联发科公布 8 月数据，8 月营收 428.1 亿新台币（15.5 亿美元），环比增长 6.1%，同比增长 30.9%。今年 1 至 8 月，公司的营收为 3168.54 亿新台币，同比增长 68.65%。

IT之家了解到，此前联发科还发布了第三季业绩展望，他们预估单季营收将在 1257 亿~1319 亿之间，与前一季相比，持平到增长 5%，同比则成长 29% 到 36%，营业毛利率预估为 46% ± 1.5%，含员工分红的营业费用率预估为 24% ± 2%。该公司 7 月营收达 403.6 亿元新台币（单位下同），对比去年同比增加 51.2％。

联发科在 8 月份发布了天玑 920 和天玑 810 5G 移动芯片。

天玑 920 采用高能效 6nm 制程，拥有强悍性能和低功耗表现，与天玑 900 相比提升游戏性能 9%，支持智能显示技术和硬件级的 4K HDR 视频拍摄功能。

天玑 810 也采用了 6nm 制程，CPU 搭载主频为 2.4GHz 的 Arm Cortex-A76 大核，支持先进的拍照特性，包括与虹软科技（ArcSoft）合作的 AI-Color 技术，以及在暗光环境下的降噪技术。