首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>奇趣电子

立省 264 元：QQ 音乐 + 爱奇艺联合年卡 138 元探底

2021/9/13 16:10:49 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

百度文库联合会员开启“限时补贴大促”，均为刚需好价：点此选购

  • QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 爱奇艺黄金会员 年卡 + 百度文库 月卡 = 138 元

  • 百度网盘 超级会员年卡 + 爱奇艺黄金会员 季卡 + 百度文库 VIP 月卡 = 238 元

* 刚刚订单量过大，部分小伙伴下单后会员没到账，现已开始补发（一定都会到账），活动恢复正常，担心的小伙伴可等等再下单。

文内所有【百度网盘会员】均为【百度网盘 超级会员】！

各会员日常售价

  • 百度网盘 超级会员年卡，日常售价 298 元

  • 爱奇艺 黄金会员年卡，日常售价 248 元（支持 App + 网页 + PC）；

  • QQ 音乐豪华绿钻年卡，日常售价 180 元

  • 百度文库 会员年卡，日常售价 99 元。

本次活动 各项套餐大促价

QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 爱奇艺黄金会员 年卡 + 百度文库 月卡 = 138 元：

百度网盘 超级会员年卡 + 爱奇艺黄金会员 季卡 + 百度文库 VIP 月卡 = 238 元：

酷狗会员 年卡 + 爱奇艺黄金会员 年卡 + 百度文库 月卡 = 138 元：

优酷会员 年卡 + 百度文库会员 年卡 = 99 元：

注意事项

* 百度网盘 超级会员现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 3 年，否则会充值失败。

* 本次充值，百度网盘会自动直充到账，如果没有，可点击：我的联合会员，进行兑换。

* 第三方会员，也需点击“我的联合会员”页面进行领取/查看。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度百度网盘qq音乐

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用