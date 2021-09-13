9999 元起，华为 MateStation X 一体机正式发布：28.2 英寸 4K+ 原色・全面屏，搭载 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器

IT之家 9 月 13 日消息 今天晚上，华为举行智慧办公新品发布会，发布 HUAWEI MateBook 13s/14s 等众多新品。还发布了移动应用引擎，将 PC 和手机的应用生态实现融合，实现了打开电脑、玩手机的融合体验。

华为正式发布了华为 MateStation X 全面屏一体机，简约设计，纯粹美背，金属纤薄机身，灵动转轴，经典双色，令人一见倾心。华为 MateStation X 汲取了著名艺术家康定斯基的设计理念，简约的线条，纯粹高级的设计，带来了一体美学的新高度。

IT之家获悉，华为 MateStation X 屏幕采用悬浮贴合工艺，结合四边窄边框设计，一眼望去，画面仿佛悬浮于空中，打造出扑面而来的无边视界。整机采用分离式架构设计，主要系统器件集成于支架和屏幕之间的主机中，实现了仅有一块屏幕加一个支架的 ALL IN ONE 设计。为了单指调节这块大屏，采用华为自研的转轴技术，在调节屏幕角度时巧妙抵消 80% 以上的屏幕重量。

机身采用金属一体化机身设计，经过 12 道冲压、CNC 精雕和 50 道精密工序打磨，浑然天成一体成型，加上简约纯净的美背，高端感十足。配色方面，有深空灰和皓月银两种经典色可选。

华为 MateStation X 采用了四窄边框设计，将更沉浸的全面屏带进一体机市场。在窄边框设计下，华为 MateStation X 屏幕上方还配备一颗高清摄像头，可以轻松应对视频聊天、视频会议等需求。

华为 MateStation X 原色・全面屏一体机采用 28.2 英寸的 4K + 分辨率屏幕，配合 3:2 的生产力屏幕比例，开阔视野、细腻画质，呈现更精彩。同时，这块屏幕还兼具 98% P3 广色域、500 尼特高亮度、DisplayHDRTM 400 认证，以及 P3 下平均色准∆E≤1 的专业级表现，画面层次更丰富，颜色更细腻。

华为 MateStation X 采用 5 层 AR 镀膜工艺，降低了 58% 的光反射，不惧强光的干扰，屏幕清晰舒适，让用户能够更专注于当下创作，让使用变成一种享受。屏幕通过 TÜV 莱茵低蓝光和无频闪的双重认证，过滤部分有害蓝光，减少频闪引发的不适。

华为 MateStation X 屏幕还支持十点触控，让大屏操作更加流畅自如。手指在屏幕上只需轻轻点击、滑动，就可以轻松完成在线学习、内容浏览。而且华为 MateStation X 在屏幕表面增加了防指纹涂层，减少指纹痕迹，滑动也更加顺畅。

华为 MateStation X 最高搭载 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器，搭配全新 AMD Radeon Graphics 显卡，图形处理出众，可以轻松胜任设计图稿，视频剪辑等创作需要。标配 16GB 内存，512GB 大存储，多任务处理也能游刃有余。散热方面，华为 MateStation X 的散热工艺，最终将日常使用下的屏幕区域温度控制在 36°C 以下，温度低于体感温度，为用户打造在舒适的使用体验。

在通讯方面，华为 MateStation X 支持 Wi-Fi 6 网络协议，并采用 2x2 MIMO 双天线设计，为用户带来快速稳定的网络体验。接口方面，2 个 Type A USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接口，支持 5V/2A 对外供电；2 个 Type C USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接口，支持 5V/2A 对外供电、DP 视频信号输入/输出，以及 1 个 3.5mm 耳麦接口。丰富的接口，也让华为 MateStation X 拥有了更大拓展空间。

华为 MateStation X 标配智慧无线键鼠配件，不仅支持开箱自动连接，在键盘上还加入了便捷的智慧按键，按下键盘指纹电源键便可实现一键指纹开机、解锁；一键唤起智慧语音功能，轻松实现会议语音转文字记录，AI 字幕翻译外文课。

键盘右侧 Shift 键内置了华为分享感应区域，将手机 NFC 感应区域靠近即可开启与华为 MateStation X 的多屏协同，在 28.2 英寸触控屏上体验超大手机窗口，阅读、浏览、追剧更酣畅。华为 MateStation X 与平板电脑协同，任意选择扩展、共享、镜像三种模式，不仅能够拓展屏幕显示范围、打通电脑与平板的数据通道，更支持拿起手写笔在平板上挥洒创作，在更大的屏幕上阅览作品。

此外，华为 MateStation X 还支持华为 FreeBuds 系列耳机靠近自动弹窗功能，连接配对更方便。

华为 MateStation X 在音质方面采用 1 个低音单元 + 2 个全频单元的 2.1 声道设计。在帝瓦雷 SAM 技术和华为自研 Histen 算法加持下，低音爆发力十足，声音细腻饱满。华为 MateStation X 在底座上放置了 4 颗麦克风，支持 5 米远距离拾音，并且采用了华为自研的 AI 降噪算法，从硬件到软件综合提升拾音能力，使麦克风不受背景噪音影响，还能增强说话的声音，使声音始终从环境杂音中脱颖而出，带来纯净清晰的通话体验。

华为 MateStation X 一体机 R5 5600H 16GB+512GB 版本售价 9999 元，R7 5800H 16GB+512GB 版本售价 11999 元。9 月 13 日 21:08 华为 MateStation X 开启预售，并将于 9 月 25 日 0 点正式开售。