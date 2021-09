9999 元起，华为 MateStation X 一体机正式发布：28.2 英寸 4K+ 原色・全面屏，搭载 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器

IT之家 9 月 13 日消息 今天晚上,华为举行智慧办公新品发布会,发布 HUAWEI MateBook 13s/14s 等众多新品。还发布了移动应用引擎,将 PC 和手机的应用生态实现融合,实现了打开电脑、玩手机的融合体验。

华为正式发布了华为 MateStation X 全面屏一体机,简约设计,纯粹美背,金属纤薄机身,灵动转轴,经典双色,令人一见倾心。华为 MateStation X 汲取了著名艺术家康定斯基的设计理念,简约的线条,纯粹高级的设计,带来了一体美学的新高度。

IT之家获悉,华为 MateStation X 屏幕采用悬浮贴合工艺,结合四边窄边框设计,一眼望去,画面仿佛悬浮于空中,打造出扑面而来的无边视界。整机采用分离式架构设计,主要系统器件集成于支架和屏幕之间的主机中,实现了仅有一块屏幕加一个支架的 ALL IN ONE 设计。为了单指调节这块大屏,采用华为自研的转轴技术,在调节屏幕角度时巧妙抵消 80% 以上的屏幕重量。

机身采用金属一体化机身设计,经过 12 道冲压、CNC 精雕和 50 道精密工序打磨,浑然天成一体成型,加上简约纯净的美背,高端感十足。配色方面,有深空灰和皓月银两种经典色可选。

华为 MateStation X 采用了四窄边框设计,将更沉浸的全面屏带进一体机市场。在窄边框设计下,华为 MateStation X 屏幕上方还配备一颗高清摄像头,可以轻松应对视频聊天、视频会议等需求。

华为 MateStation X 原色・全面屏一体机采用 28.2 英寸的 4K + 分辨率屏幕,配合 3:2 的生产力屏幕比例,开阔视野、细腻画质,呈现更精彩。同时,这块屏幕还兼具 98% P3 广色域、500 尼特高亮度、DisplayHDRTM 400 认证,以及 P3 下平均色准∆E≤1 的专业级表现,画面层次更丰富,颜色更细腻。

华为 MateStation X 采用 5 层 AR 镀膜工艺,降低了 58% 的光反射,不惧强光的干扰,屏幕清晰舒适,让用户能够更专注于当下创作,让使用变成一种享受。屏幕通过 TÜV 莱茵低蓝光和无频闪的双重认证,过滤部分有害蓝光,减少频闪引发的不适。

华为 MateStation X 屏幕还支持十点触控,让大屏操作更加流畅自如。手指在屏幕上只需轻轻点击、滑动,就可以轻松完成在线学习、内容浏览。而且华为 MateStation X 在屏幕表面增加了防指纹涂层,减少指纹痕迹,滑动也更加顺畅。

华为 MateStation X 最高搭载 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器,搭配全新 AMD Radeon Graphics 显卡,图形处理出众,可以轻松胜任设计图稿,视频剪辑等创作需要。标配 16GB 内存,512GB 大存储,多任务处理也能游刃有余。散热方面,华为 MateStation X 的散热工艺,最终将日常使用下的屏幕区域温度控制在 36°C 以下,温度低于体感温度,为用户打造在舒适的使用体验。

在通讯方面,华为 MateStation X 支持 Wi-Fi 6 网络协议,并采用 2x2 MIMO 双天线设计,为用户带来快速稳定的网络体验。接口方面,2 个 Type A USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接口,支持 5V/2A 对外供电;2 个 Type C USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接口,支持 5V/2A 对外供电、DP 视频信号输入/输出,以及 1 个 3.5mm 耳麦接口。丰富的接口,也让华为 MateStation X 拥有了更大拓展空间。

华为 MateStation X 标配智慧无线键鼠配件,不仅支持开箱自动连接,在键盘上还加入了便捷的智慧按键,按下键盘指纹电源键便可实现一键指纹开机、解锁;一键唤起智慧语音功能,轻松实现会议语音转文字记录,AI 字幕翻译外文课。

键盘右侧 Shift 键内置了华为分享感应区域,将手机 NFC 感应区域靠近即可开启与华为 MateStation X 的多屏协同,在 28.2 英寸触控屏上体验超大手机窗口,阅读、浏览、追剧更酣畅。华为 MateStation X 与平板电脑协同,任意选择扩展、共享、镜像三种模式,不仅能够拓展屏幕显示范围、打通电脑与平板的数据通道,更支持拿起手写笔在平板上挥洒创作,在更大的屏幕上阅览作品。

此外,华为 MateStation X 还支持华为 FreeBuds 系列耳机靠近自动弹窗功能,连接配对更方便。

华为 MateStation X 在音质方面采用 1 个低音单元 + 2 个全频单元的 2.1 声道设计。在帝瓦雷 SAM 技术和华为自研 Histen 算法加持下,低音爆发力十足,声音细腻饱满。华为 MateStation X 在底座上放置了 4 颗麦克风,支持 5 米远距离拾音,并且采用了华为自研的 AI 降噪算法,从硬件到软件综合提升拾音能力,使麦克风不受背景噪音影响,还能增强说话的声音,使声音始终从环境杂音中脱颖而出,带来纯净清晰的通话体验。

华为 MateStation X 一体机 R5 5600H 16GB+512GB 版本售价 9999 元,R7 5800H 16GB+512GB 版本售价 11999 元。9 月 13 日 21:08 华为 MateStation X 开启预售,并将于 9 月 25 日 0 点正式开售。