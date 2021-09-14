小米推出智能眼镜探索版概念新品：接近传统外观，支持通话、导航、拍照等功能

IT之家 9 月 14 日消息 今天小米推出了一款概念新品 —— 小米智能眼镜探索版，其外观与普通眼镜几无区别，却有着神奇的体验。

小米称，“戴上它，画面跃然眼前。”据介绍，小米智能眼镜探索版采用 MicroLED 光波导技术，将芝麻大小的 MicroLED 微型显示屏隐藏于镜架之中，通过先进的光波导镜片，让光线实现空间转移，画面跃然眼前，让智能眼镜真正实现微型化，整机 51g 重，支持通话、显示、导航、拍照、翻译。

据官方介绍，小米智能眼镜探索版，为了做到和普通眼镜相似的外观，给显示和堆叠带来了空前挑战。为此选择了面向未来的 MicroLED 显示技术，大幅度减少结构体积，显示屏如芝麻大小，完美隐藏在镜架之中。

而为了让光线在经过复杂光学结构终于抵达人眼时，仍然保持足够的亮度、这块显示屏选用发光效率更高的纯绿色显示方案，并且工作时的亮度可达 200 万尼特。虽与 OLED 同为自发光，但采用无机材料寿命更高。

光波导（Optical Waveguide）技术，是一种让光线扭转 180 度的黑科技。让隐藏在眼镜框架中的 MicroLED 屏幕图像，通过光波导镜片的微观光栅结构无数次反射和扩散，精准传递到人眼。

蚀刻在镜片内表面的光栅结构可以让光线以一种特殊的方式在镜片中全反射，将光线导向人眼。在反射过程中还同步伴随着无数次光线扩散，这就使得人眼可以从整个光栅区域看到图像，极大地扩展佩戴宽容度。

这一切都在一片镜片的内部完成，而不再像现有产品一样使用复杂的多片透镜、反射镜或半反半透镜。光波导技术在明显减少设备体积和重量的同时，也是唯一一个可以让智能眼镜接近传统眼镜形态的技术。

小米智能眼镜集成了 497 颗微型传感器和通讯模块，所以它不仅仅是手机的「第二块屏幕」，而是具有独立操作的全新智能终端。除了基本的通知显示、通话等，也可独立完成导航、拍照、提词器、图像和自研语音实时翻译等功能。

由于眼镜的特殊性，小米也制定了关键的交互逻辑，平时尽量避免打扰，在关键时刻及时显示重要信息。

例如「信息通知」功能，一股脑地将手机上全部推送都丢到眼前显然是不合适的，因此小米智能眼镜会只筛选最重要的消息（比如智能家居报警、办公软件的加急信息、VIP 联系人的信息等），来避免过度打扰用户。

「通话」是智能眼镜最自然的使用场景，在来电时直接看到对方号码，利用内置的双波束成形麦克风和扬声器，让通话双方都可以清晰地听到对方。

「导航」在驾车和骑行场景中非常实用，小米智能眼镜将道路和地图实时呈现在面前，这样就不必让目光离开路面，安全又方便。

利用眼镜前方的摄像头，还可以实现快速「拍照」和「拍图翻译」的功能，利用内置麦克风和小米 AI 实验室机器翻译团队自研算法，也可以实现「实时语音翻译」的功能，将对方说的话实时转为文字并进行翻译，出门旅游时非常方便。指示灯会在摄像头工作时亮起，提醒被摄人保护隐私。

为了实现这些功能，眼镜中需要集成四核心 ARM 处理器、电池、触摸板、Wi-Fi/蓝牙模组等，运行 Android 操作系统。在集成这些功能的同时，整机重量只有 51g。

IT之家了解到，这是一款概念产品，小米还未公布其量产版的信息。