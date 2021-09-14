谷歌因滥用安卓主导地位被韩国罚款 2074 亿韩元

IT之家 9 月 14 日消息 据彭博报道，韩国反垄断监管机构周三表示，已决定对全球科技巨头谷歌罚款 2074 亿韩元（约 11.41 亿元人民币），因为其涉嫌在移动操作系统和应用程序市场上滥用市场支配地位。

IT之家了解到，自 2016 年以来，韩国公平贸易委员会 (KFTC) 一直在调查谷歌，指控其阻碍三星电子公司等本地智能手机制造商使用竞争对手开发的操作系统。

韩国监管机构称，谷歌要求智能手机制造商在与谷歌签署关于应用商店许可和早期访问操作系统的关键合同时签订“反分裂协议（AFA）”，从而阻碍了市场竞争。

根据 AFA 协议，设备制造商不允许在其产品上安装被称为“Android forks”的安卓操作系统的修改版本，他们也不被允许开发自己的“Android forks”。

韩国监管机构称，这种做法有助于谷歌巩固其在移动平台市场的主导地位，并破坏了智能设备新操作系统的开发创新。

除了罚款之外，韩国公平贸易委员会还命令谷歌有限责任公司、谷歌亚太公司和谷歌韩国公司采取纠正措施。韩国监管机构已命令谷歌禁止其强迫安卓制造商签署 AFA 的做法，并在向委员会报告前对 AFA 的细节进行修正。

“我们预计，最新的措施将有助于为移动操作系统和应用程序市场的竞争恢复创造条件。这也有望帮助在智能设备市场推出创新商品和服务，”KFTC 说。

韩国监管机构还正在单独调查另外三个与谷歌涉嫌反竞争活动有关的案件。韩国公平贸易委员会正在调查谷歌是否涉嫌强迫移动游戏应用只在其 Play 商店发布。对谷歌在数字广告销售方面的不公平商业行为的调查正在进行中。该委员会还一直在探究谷歌的新计费政策是否损害了市场竞争。

谷歌早些时候宣布了一项计划，向所有应用开发者收取 30% 的韩国应用内数字内容购买费用。另外，国民议会在 8 月批准了一项法案，该法案将遏制谷歌和苹果对其应用商店的付款所施加的支配地位。此举使韩国成为世界上第一个颁布此类法律的国家。