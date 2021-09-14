立省 264 元：QQ 音乐 + 爱奇艺联合年卡 139 元探底

百度文库联合会员开启“限时补贴大促”，均为刚需好价：点此选购。

* 购买后，百度网盘/文库会员即时到账，爱奇艺/优酷/京东/酷狗会员将直接充值到购买时登陆手机号上，QQ 音乐通过短信或页面右上角‘我的联合会员按钮’查看。

** 百度网盘 超级会员现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 3 年，否则会充值失败。

QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 爱奇艺黄金会员 年卡 + 百度文库 月卡 = 139 元

百度网盘 超级会员年卡 + 爱奇艺黄金会员 季卡 + 百度文库 月卡 = 238 元

文内所有【百度网盘会员】均为【百度网盘 超级会员】！

各会员日常售价

百度网盘 超级会员年卡，日常售价 298 元；

爱奇艺 黄金会员年卡，日常售价 248 元（支持 App + 网页 + PC）；

QQ 音乐豪华绿钻年卡，日常售价 180 元；

百度文库 会员年卡，日常售价 99 元。

本次活动 各项套餐大促价

QQ 音乐豪华绿钻年卡 + 爱奇艺黄金会员 年卡 + 百度文库 月卡 = 139 元：

百度网盘 超级会员年卡 + 爱奇艺黄金会员 季卡 + 百度文库 VIP 月卡 = 238 元：

优酷会员 年卡 + 百度文库会员 年卡 = 99 元：

注意事项

* 购买后，百度文库 VIP 即时到账，爱奇艺/优酷会员将直接充值到购买时登陆手机号上，QQ 音乐通过短信或在购买页面右上角点击查看‘我的联合会员按钮’进行领取查看兑换码。

* 百度网盘 超级会员现购买权益时长 + 已有权益时长，不能超过 3 年，否则会充值失败。

* 本次充值，百度网盘会自动直充到账，如果没有，可点击：我的联合会员，进行兑换。

* 第三方会员，也需点击“我的联合会员”页面进行领取/查看。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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