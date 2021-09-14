2021 年中国国际信息通信展将于 9 月 27 日召开，含 5G/双千兆等 50 个话题

IT之家 9 月 14 日消息 根据工信部官方消息，今日“2021 年中国国际信息通信展览会”新闻发布会在北京召开。这一展会英文缩写为 PTEXPO，将于 9 月 27 日至 29 日在北京国家会议中心举行。

本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，包含展览、论坛、活动三个板块，旨在为全行业搭建展示、交流、合作、共享的综合性平台，充分展示信息通信领域新兴技术和应用创新成果，促进全球信息通信领域交流与合作。

具体来看，展会将汇聚国内外代表性企业，将以丰富的案例和场景展示 5G 等代表性技术在工业制造、能源、交通、农业、水利、教育、医疗、文旅、车联网、智慧城市等领域的最新应用成果，全方位展示信息通信技术促进经济社会数字化转型的创新探索。展会特设信息无障碍专区，将展示信息通信行业在推进信息无障碍，助力老年人、残疾人等群体融入信息化社会、以数字赋能便捷百姓生活方面取得的积极进展；设置网络铺筑脱贫致富路展览，展现信息通信业推进电信普遍服务试点，助力打赢脱贫攻坚战的奋斗历程和丰硕成果。

据IT之家了解，2021 年中国国际信息通信展览会，还将同期举办“ICT 中国・2021 高层论坛”。这一论坛由近 50 场主题论坛、专题论坛构成，话题涵盖 5G、双千兆、数据中心、IPv6、工业互联网、北斗、人工智能、区块链、量子计算、车联网、智慧城市、数据安全、应急通信等热门领域，汇聚众多行业精英人士、知名专家学者，分享研究成果，交流发展思路。

此外，展会上还将举办“光华杯”千兆光网应用创新大赛启动仪式。中国信息通信研究院、IMT-2020（5G）推进组、5G 应用产业方阵等将发布技术白皮书、研究报告等，众多企业将举办产品发布、研讨对接活动。