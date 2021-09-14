腾龙 18-300mm F/3.5-6.3 微单镜头上架预售：首发 4680 元

IT之家 9 月 14 日消息 腾龙于 8 月 26 日正式发布了 18-300mm F/3.5-6.3 F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD 变焦镜头（代号 B061）。这款镜头适用于 APS-C 画幅无反相机首发提供索尼 E 卡口版本（代号 B061S），今日这款产品正式上架，国行定价 4980 元人民币。

该镜头等效焦距 27mm 至 450mm，倍率 16.6 倍，属于“一镜走天下”的类型。产品支持防抖，内置线性马达对焦系统。

光学方面，腾龙 B061 镜头为 15 组 19 片设计，内置 3 片复合非球面镜片与 4 片 LD（低色散）镜片。产品的广角端最近拍摄距离 15cm，可以充当微距镜头使用。此外，镜头滤镜口径 67mm。

据IT之家了解，腾龙此款镜头的 VC 防抖，应用了 AI 人工智能技术，70mm 焦距以下拍摄视频时，可以有效优化防抖。官方表示，这款镜头的富士 X 卡口上市日期将另行公布。

目前腾龙 18-300mm F/3.5-6.3 F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD 已经上架约预售，零售价 4980 元，支付定金可优惠 300 元，到手价 4680 元。