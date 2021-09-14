苹果 iPhone 13/Pro 即将发布，运营商将大力补贴推动销售量

IT之家 9 月 14 日消息 苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

据 9to5 Mac 报道，业内评论员表示，运营商之间的竞争将通过积极的交易推动 iPhone 13 系列的销售，但 iPhone 的补贴将在某个时候结束。

IT之家获悉，运营商在推动 iPhone 需求方面发挥了重要作用，这要归功于相互争夺市场份额 ...

《华尔街日报》报道称，

“自从去年推出具有超高速 5G 手机功能的机型以来，iPhone 的销售一直在蓬勃发展--这在很大程度上是由于无线公司为争取客户使用新技术而提供的诱人优惠。 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 在过去一年中推出了巨额补贴，以留住客户并降低购买新 iPhone 的成本，这样用户就会升级到他们的 5G 服务 [...]。 根据跟踪设备销售的 BayStreet 研究公司估计，在过去的三个季度里，运营商的激励支出比一年前增加了一倍多。该咨询公司的数据估计，平均每个客户看到约 200 美元的利益，而一年前约为 100 美元。 广告中的交易有一些令人瞠目结舌的数字，包括为一些客户提供全新的设备，而不需要首付，或在多个月内支付少量月供。最近，AT&T 提供了高达 700 美元的信用额度，用于购买新的 iPhone Pro，然后每月支付 8.31 美元，为期三年 [...]。 随着苹果公司准备在周二展示新一批支持 5G 的 iPhone，一个很大的问题是，运营商之间为争夺客户而进行的昂贵斗争将持续多久，以推动 iPhone 销售。”

许多人认为，这些激励措施的成本太高，难以持续，总有一天运营商会削减开支。这可能会减少对 iPhone 的需求。

但 iPhone 13 系列的周期似乎很安全。