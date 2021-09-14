摩根大通：iPhone 13/Pro 系列和新款 iPhone SE 将推动苹果业绩明年再破纪录

IT之家 9 月 14 日消息 受益于 iPhone 13 系列，苹果 2022 年财年业绩可能将打破纪录。

在 AppleInsider 看到的一份投资者说明中，摩根大通的分析师 Samik Chatterjee 推测了 iPhone 13 系列和新款 iPhone SE 可能对苹果明年的财务表现产生的影响。

首先，Chatterjee 预计 iPhone 13 系列不会有什么惊喜。他认为新系列的定价目前还是个未知数，而且供应限制有可能导致发货日期晚于往常。不过，Chatterjee 不认为这些延迟会对苹果收入产生什么影响。

“在我们看来，苹果已经对第四季度进行了相当保守的预期，”Chatterjee 写道，“我们认为，基于 iPhone 12 销售的现有势头，以及 Mac 和 iPad 销售的势头，仍然可以达到其保守的预期，而接近 9 月下旬的正常出货时间表将意味着共识预期的上升。”

Chatterjee 推测，该公司可能在 2022 年发布新款 iPhone SE，加上 iPhone 13 系列，可以维持该公司自 iPhone 12 系列推出以来的出色财务表现。

即使 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 标志着 5G 智能手销量的高峰，Chatterjee 仍然认为，投资者应该对 iPhone 13 感到兴奋。他说，iPhone 13 和 新的 iPhone SE 机型的组合，可能会让 2022 年 iPhone 的销量“等于或超过已经创下纪录的 2021 年的预期销量”。

然而，这位分析师表示，苹果最近 30% 的服务增长是“不可持续的”，特别是随着全球疫情限制的放松。

IT之家了解到，预计苹果将在明天凌晨的活动中发布 iPhone 13 系列、Apple Watch Series 7 和第三代 AirPods。