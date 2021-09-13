分析师：苹果旧机型数量达 4.2 亿部，iPhone 13/Pro 系列将大卖

IT之家 9 月 13 日消息 苹果公司将于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点举行秋季新品发布会，预计将推出 iPhone 13 系列，这是继去年苹果推出首批 5G iPhone 以及由此带来的超级周期之后的又一力作。

Loup Ventures 分析师 Gene Munster 在上周发布的一份研究报告中说，这次活动将是“今年最大的硬件日”。Munster 预计，10 月份苹果会有第二个发布活动，在这两次活动中发布的新机型“在未来 12 个月内占公司收入的 40-50%”。

IT之家了解到，爆料显示，iPhone 13 系列将搭载更快的 A15 处理器，拥有改进的 5G 调制解调器和更小的显示屏刘海。相机的升级将是最重要的改进，包括视频版的人像模式，更好的低光性能和 Pro 机型上的新超广角镜头。

新 iPhone 的尺寸预计与去年的 iPhone 12 阵容相同，有 5.4 英寸和 6.1 英寸的基本型号，以及 6.1 英寸和 6.7 英寸的 Pro 型号。由于销售疲软，5.4 英寸的 iPhone mini 的未来不太确定。如果苹果决定在全球半导体持续短缺的情况下，将代工伙伴台积电更高的生产成本转嫁到 iPhone 12 上，那么定价可能会比 799 美元至 1099 美元的范围高一点。

“从投资者的角度来看，明年 iPhone 业务的发展轨迹与规格和定价关系不大，而与手机的年龄关系更大，”Munster 写道，“去年，我们估计三年或以上的 iPhone 手机数量为 4.2 亿部。这个基数将推动 21 财年的 iPhone 收入增长约 40%，而典型的一年是低个位数的增长。”

华尔街认为苹果明年 iPhone 收入的增长率为 5%，产量为 2.6 亿部，但 Munster 认为，由于三年或以上的 iPhone 数量为 4 亿部，这一增长率有潜在的上升空间。

苹果还有可能会在周二的发布会上发布 Apple Watch Series 7。多份报告显示，这款可穿戴设备遇到了生产问题，但知名分析师郭明錤上周表示，此事已得到解决，手表生产已按计划恢复。据报道，生产问题与采用更大的显示屏有关，这是今年 Apple Watch Series 7 的主要升级，其将屏幕尺寸从 40 毫米和 44 毫米提高到 41 毫米和 45 毫米。

可穿戴设备、家用产品和配件部门已悄然成长为苹果的第三大收入来源，仅次于 iPhone 和服务业务。在第三财季的财报中，iPhone 的销售总额为 396 亿美元，高于去年同期的 264 亿美元，服务业务收入达到创纪录的 175 亿美元。可穿戴设备的销售额从一年前的 64.5 亿美元攀升至 87.8 亿美元。

上周，法官在一项针对 App Store 的反垄断审判中对苹果公司作出裁决，iPhone 和可穿戴设备部门未来可能不得不承担更多的收入比重，而 App Store 是服务销售的关键组成部分。

在一项永久禁令中，美国地区法官 Yvonne Gonzalez-Rogers 裁定，苹果必须允许开发者将客户引向 App Store 以外的支付方式，这将使得苹果无法收取大多数订阅和应用内购买的 30% 佣金。