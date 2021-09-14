消息称苹果 iPhone 13 Pro/Max 搭载 120Hz 高刷屏、息屏显示，安卓手机已抢先拥有多年

IT之家 9 月 14 日消息 苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

在发布会前，The Verge 带来了评论文章称，iPhone 13 系列最终将获得那些已经在安卓手机上存在多年的功能。

下面是文章内容：

虽然传言很清楚，但并不意味着它们不令人激动。今年，iPhone 13（假设是这个名字）将在相同的设计中拥有一些新技术。新的设计往往会推动大的升级周期，但通常是设计的第二年才会有最有趣的改进。

这次，应该会有 iPhone 13 mini、iPhone 13 标准版、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。更高端的 iPhone 应该搭载了 LTPO（低温多晶氧化物）显示屏，这是一种低功耗的 OLED 屏幕，使其更容易拥有可变刷新率。A15 处理器的速度会更快。MagSafe 充电系统将被调整。可能会有新的存储选项。相机会更好，特别是在 HDR 和人像模式视频方面的改进--加上天体摄影。

所有这些规格将转化为一些更新、更美好的体验。但我特别想关注一个问题：屏幕。

LTPO 显示屏应该意味着 iPhone 终于可以有一个永远显示（Always-On）的锁屏。它还应该最终实现更平滑的过渡，因为屏幕从一些微小的数字 Hz 过渡到更大数字，如 120Hz，而不是锁定在 60Hz。

为什么说“终于”，是因为可变刷新率和永远显示的屏幕已经在安卓手机上可用。事实上，如果你对新 iPhone 的传闻功能进行分析，其中许多功能都是在安卓手机或系统上首次出现。除了高刷新率的屏幕，还有质量更好的广角摄像头，巨大的存储空间，肖像视频模式，以及天体摄影。

虽然规格可能是复制的，但问题又回到了“体验”上。苹果的老生常谈是，它很少先做某件事，而是在后来进行改进，并将其做到最好。这个陈词滥调之所以存在，是因为它往往是正确的。自 2019 年以来，你可能已经能够在三星手机上打开视频的纵向模式，但相信我，你不会想在任何重要的事情上使用它，因为它很糟糕。苹果做得希望会更好。

不过，这种说法并不总是正确的。在某些情况下，它只是对苹果公司在包括一项技术方面迟到的报道。但对个别用户来说，是十分在乎永远在线的锁屏体验的，打破之前的静态锁屏。

永远在线的锁屏能够快速看到时间、日期和一些通知图标，包括手机能够提供的低压力环境信息。

可变刷新率的作用不大，但却很好。它们可以通过减慢刷新率来保持电池续航寿命。它们可以使屏幕的刷新率与内容相匹配（例如，在电影或游戏中）。它们可以使动画和滚动看起来更加流畅。然而，唯一值得注意的苹果设备的高刷新率是其高端 iPad Pro。同时，每个高端安卓手机和许多中端手机都有这个功能。

苹果是否感到有竞争压力，需要推出一些小的、不错的功能？

老实说，我有点困惑，为什么苹果花了这么长时间才做出这么明显的好功能。一个可能的解释--也许是最有可能的--是苹果没有感觉到竞争压力而必须这样做。

在安卓系统中，有如此多的手机可供选择，以至于每个制造商都迫切地、敏锐地感受到差异化的需要。因此，像永远在线的显示屏这样的小功能可能会在某人的购买决定中起到决定性作用。但我很难想象有谁会仅仅因为喜欢低头看手机上的时间就选择安卓手机而不是 iPhone。

那么为什么现在要推出可变刷新率屏幕？这其实已经到了有点尴尬的地步--许多人对 iPhone 12 型号的评论都指出了这个缺失的关键规格。尽管 iOS 系统在 60Hz 下仍然看起来很流畅，感觉很快速，但在这些方面，120Hz 一直是安卓追赶的野蛮方式。将 iOS 切换到 120Hz 可能会使苹果再次领先。因此，存在一些竞争压力，只是需要更长的时间来显示出来。

我还怀疑，苹果只是在等待元器件价格下降和制造产量上升。苹果需要制造手机的规模使这两方面都成为可能。但我觉得，如果苹果感到更多的竞争压力，它可以更积极地推动这些问题的早日解决。

苹果与安卓的竞争是另一回事

这里的重点是，iPhone 用户错过了很多小功能，只是因为它们本身不够引人注目，不足以说服人们转换。安卓手机上的屏下指纹在短短几年内就从平庸变得伟大。长焦镜头被折叠成潜望镜，沿着手机的长度进行更长时间的变焦。屏幕只被自拍相机的小孔打断（或者在某些情况下，根本不受打孔影响）。

如果你是一个 iPhone 用户，这些都是一些很好的东西，并不是一个巨大的损失--对于你在普通 iPhone 上得到的生态系统、硬件质量和性能来说，这些都是很值得的。它们首先出现在安卓系统中，因为与其他安卓系统竞争的压力是如此之大，以至于任何一点优势都很重要。如果商店货架上有两款几乎相同的新手机，但其中一款有一个永远在线的显示屏幕，那么，那就是你想要得到的那一款。

不过，iOS 和安卓根本不一样。因此，当谈到为 iPhone 带来这些较小的硬件功能时，我不禁想到，苹果最迫切感受到的竞争压力不是你在商店货架上看到的其他智能手机，而是你口袋里的 iPhone。