最新爆料：苹果 iPhone 13 Pro/Max 独享 1TB 存储/120Hz 高刷屏/激光雷达，iPhone 13 mini 将占总产量 10% 以下

IT之家 9 月 14 日消息 苹果秋季发布会时间定于北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，有望推出全新 iPhone 13 系列机型以及 Apple Watch Series 7 智能手表、AirPods 3 无线耳机，还可能会宣布 iOS 15、watchOS 8 正式版的消息，敬请期待。

据 MacRumors 报道，在苹果发布会之前，研究公司 TrendForce 已经列出了对 iPhone 13 系列功能和设备生产最新的爆料。

与之前传闻的功能一致，TrendForce 预计所有四款 iPhone 13 系列手机将配备更快的 A15 芯片和后置摄像头 sensor-shift 图像稳定功能。对于 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 型号，该研究公司表示，这些设备将配备高达 1TB 的存储空间，支持高达 120Hz 刷新率的高效 LTPO 显示屏，以及增加自动对焦功能的升级版超广角镜头。

与分析师郭明錤分享的信息一致，TrendForce 补充说，LiDAR 激光雷达扫描仪仍将限于 Pro 机型。

鉴于 iPhone 12 mini 的“销售业绩不佳”，TrendForce 表示，iPhone 13 mini 预计将占 iPhone 13 系列总产量的 10% 以下，并指出苹果将把销售工作集中在三款较大尺寸的机型上。此前有传言称，iPhone 13 mini 将是苹果提供的最后一款 mini 机型，iPhone 14 系列阵容预计将包括两款 6.1 英寸和两款 6.7 英寸机型。