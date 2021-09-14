马斯克：遇到危险时，特斯拉 FSD Beta 10.1 将能实现紧急倒车

IT之家 9 月 14 日消息 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克近日透露，即将推出的 FSD Beta 版能使驾驶辅助系统的操作更像人类。

埃隆-马斯克最近在 Twitter 上说，FSD Beta 10.1 将能够更自信地蠕行，如果车辆感觉到危险，会迅速倒退一点，就像人类一样。

虽然这可能是一个小的更新，但 FSD Beta 10.1 的上述倒车能力可以改善其在十字路口的表现，还可以改善车辆在无保护的左转弯时的机动性。正如马斯克所指出的，倒车动作是仿照人类司机在面对类似情况时的典型行为。

特斯拉在实施 FSD Beta 10.1 的倒车功能时，必须非常谨慎，因为突然的倒车动作可能会撞到紧跟在后面的车辆，不过相信特斯拉 FSD Beta 10.1 会计算自己与后面车辆之间的距离，并只在安全空间内移动。

IT之家了解到，特斯拉最近发布了 FSD Beta 10，比以前的版本有了很大的进步，新的版本在自动驾驶过程中基础操作逻辑更果断，同时，界面的 UI 设计也得到了优化。海外博主 Tesla Raj 表示，FSD Beta 10 给人的感觉更像是一个有经验的驾驶员在驾车，系统也变得更稳定，处理十字路口和环形路口也非常顺利。尤其是在曲折的道路上行驶，FSD Beta 10 的表现出色。