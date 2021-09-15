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2499 元起，苹果发布 iPad 9：搭载新款 10.2 英寸屏幕，采用 A13 仿生芯片，存储容量翻倍

2021/9/15 2:13:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 15 日消息  Apple 今日发布最受欢迎的 iPad 新款机型（第九代），搭载强大的 A13 仿生芯片，在保持全天候电池续航的同时，进一步提升性能和功能。新款 iPad 起售价为 RMB 2,499，拥有支持原彩显示的 10.2 英寸视网膜显示屏和支持人物居中功能的 1200 万像素超广角前置摄像头，支持 Apple Pencil（第一代）和智能键盘，并配备操作直观的 iPadOS 15，存储容量为上一代机型的两倍。新款 iPad 自即日起在 apple.com 上接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）起在 Apple 零售店发售。

配备神经网络引擎的 A13 仿生芯片大幅提升 iPad 性能

新款 iPad 搭载强大的 A13 仿生芯片，性能较上一代机型提升最高可达 20%。这使得新款 iPad 的芯片性能领先销量最高的 Chromebook 机型最高可达 3 倍， 领先销量最高的安卓平板机型最高可达 6 倍 。性能提升可让用户在这款价格实惠的 iPad 上流畅运行先进的 App 和游戏。A13 仿生芯片内集成的神经网络引擎还提供更强大的机器学习功能，例如 iPadOS 15 提供的实况文本功能，通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。

最受欢迎的 iPad 采用强大的 A13 仿生芯片，让用户可在 iPad 上流畅运行先进的 app。

先进的 1200 万像素超广角前置摄像头提供人物居中功能 

得益于新的 1200 万像素超广角前置摄像头和神经网络引擎，新款 iPad 也可提供与 iPad Pro 同样的人物居中功能，从而让用户获得更具互动性的视频通话体验。人物居中功能可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并逐渐放大画面，让他们也能出现在通话画面中。该功能让 FaceTime 通话或其他第三方视频通话 App 的视频通话体验更加自然。不论是在线联络亲友，还是使用 iPad 远程学习，人物居中功能可为用户提供更具互动性的体验。

支持原彩显示的 10.2 英寸显示屏提升浏览体验 

iPad 的 10.2 英寸视网膜显示屏首次支持原彩显示。这得益于全新升级的环境光传感器，能够基于环境光色温调整屏幕显示。原彩显示技术令新款 iPad 的画面显示效果更加自然，并在各种光线条件下让用户看东西更舒服。

起始存储容量翻倍，为用户的移动体验提供更多可能

采用轻薄设计的新款 iPad 同时提供蜂窝网络机型 3，方便用户随时随地工作、学习、娱乐和与他人联系。新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍，更加物超所值。用户如需存储更多 app、游戏、照片和视频，可选择 256GB 容量的机型。

新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍。

iPadOS 15 提供更加直观的 iPad 体验

iPadOS 15 充分利用 iPad 独特性能，带来全新功能，帮助用户提高效率，让 iPad 更加灵活多用：

  • 多任务处理的体验更加直观，使分屏浏览和侧拉等功能更易查找和使用，且功能更强大。

  • 主屏幕支持全新小组件布局，和 App 资源库一起轻松实现 iPad 的个性化设置和 App 管理。

  • 快速备忘录功能可实现备忘录的全系统调用，无论是打字输入还是使用 Apple Pencil 书写，都可为用户提供协作和组织的新方式。

  • 翻译 App 登陆 iPad，配备自动翻译、面对面视图等全新功能，让对话更加轻松自然。

  • 实况文本通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。例如，在一张照片上识别商户电话号码，并提供拨打该号码的选项。

  • 专注模式可基于用户当前状态，如工作、阅读、锻炼、玩游戏或者睡觉等自动过滤通知。

  • 全新人像模式提供更加自然的 FaceTime 通话体验。

  • 在新款 iPad 上分屏浏览备忘录 App 和邮件 app。

  • 新款 iPad 上的全新主屏幕小组件。

  • 在新款 iPad 上使用翻译 app。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

新款 iPad 外壳采用 100% 再生铝金属。至此，iPad 全系列产品均采用 100% 再生铝金属机身，实现重大里程碑。iPad 的主板焊料则使用了 100% 再生锡，机身磁体使用了 100% 再生稀土元素。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务实现碳中和，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

新款 iPad 以及强大的 iPad Pro、新款 iPad mini 和 iPad Air，共同组成了 iPad 系列最强阵容。

价格与上市时间

新款 iPad 自即日起在 apple.com.cn/store 和美国等 28 个国家或地区的 Apple Store App 上接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

iPad 无线局域网机型的起售价为 RMB2,499（人民币），无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB3,499（人民币），提供银色和深空灰色两种配色选择。新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍。另提供 256GB 内存机型。

专为 iPad 系列产品设计的强大操作系统 iPadOS 15 将于 9 月 20 日（星期一）起提供下载，并已免费预装在所有新款 iPad 上。iPadOS 15 将以免费软件更新的形式提供给 iPad mini 4 及更新机型、iPad Air 2 及更新机型、iPad（第五代）及更新机型，以及所有 iPad Pro 机型。

Apple Pencil（第一代）兼容 iPad（第九代），可单独购买，售价为 RMB722（人民币）。

适用于 iPad 的智能键盘可单独购买，售价为 RMB1,239 （人民币），提供超过 30 种语言的布局，包括简体中文、法文、德文、日文和西班牙文。

适用于 iPad 的智能保护盖售价为 RMB389（人民币），提供黑色、白色和英伦薰衣草色三种配色选择。

用户可在购买新的 iPad 时使用现有 iPad 折抵换购。

在 apple.com.cn/store 或 Apple Store App 上购买 iPad，可免费在设备上镌刻表情符号、文字或数字组合。

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关键词：苹果发布会iPad 9iPad

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