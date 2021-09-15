2499 元起，苹果发布 iPad 9：搭载新款 10.2 英寸屏幕，采用 A13 仿生芯片，存储容量翻倍

IT之家 9 月 15 日消息 Apple 今日发布最受欢迎的 iPad 新款机型（第九代），搭载强大的 A13 仿生芯片，在保持全天候电池续航的同时，进一步提升性能和功能。新款 iPad 起售价为 RMB 2,499，拥有支持原彩显示的 10.2 英寸视网膜显示屏和支持人物居中功能的 1200 万像素超广角前置摄像头，支持 Apple Pencil（第一代）和智能键盘，并配备操作直观的 iPadOS 15，存储容量为上一代机型的两倍。新款 iPad 自即日起在 apple.com 上接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）起在 Apple 零售店发售。

配备神经网络引擎的 A13 仿生芯片大幅提升 iPad 性能

新款 iPad 搭载强大的 A13 仿生芯片，性能较上一代机型提升最高可达 20%。这使得新款 iPad 的芯片性能领先销量最高的 Chromebook 机型最高可达 3 倍， 领先销量最高的安卓平板机型最高可达 6 倍 。性能提升可让用户在这款价格实惠的 iPad 上流畅运行先进的 App 和游戏。A13 仿生芯片内集成的神经网络引擎还提供更强大的机器学习功能，例如 iPadOS 15 提供的实况文本功能，通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。

最受欢迎的 iPad 采用强大的 A13 仿生芯片，让用户可在 iPad 上流畅运行先进的 app。

先进的 1200 万像素超广角前置摄像头提供人物居中功能

得益于新的 1200 万像素超广角前置摄像头和神经网络引擎，新款 iPad 也可提供与 iPad Pro 同样的人物居中功能，从而让用户获得更具互动性的视频通话体验。人物居中功能可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并逐渐放大画面，让他们也能出现在通话画面中。该功能让 FaceTime 通话或其他第三方视频通话 App 的视频通话体验更加自然。不论是在线联络亲友，还是使用 iPad 远程学习，人物居中功能可为用户提供更具互动性的体验。

支持原彩显示的 10.2 英寸显示屏提升浏览体验

iPad 的 10.2 英寸视网膜显示屏首次支持原彩显示。这得益于全新升级的环境光传感器，能够基于环境光色温调整屏幕显示。原彩显示技术令新款 iPad 的画面显示效果更加自然，并在各种光线条件下让用户看东西更舒服。

起始存储容量翻倍，为用户的移动体验提供更多可能



采用轻薄设计的新款 iPad 同时提供蜂窝网络机型 3，方便用户随时随地工作、学习、娱乐和与他人联系。新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍，更加物超所值。用户如需存储更多 app、游戏、照片和视频，可选择 256GB 容量的机型。

新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍。

iPadOS 15 提供更加直观的 iPad 体验

iPadOS 15 充分利用 iPad 独特性能，带来全新功能，帮助用户提高效率，让 iPad 更加灵活多用：

多任务处理的体验更加直观，使分屏浏览和侧拉等功能更易查找和使用，且功能更强大。

主屏幕支持全新小组件布局，和 App 资源库一起轻松实现 iPad 的个性化设置和 App 管理。

快速备忘录功能可实现备忘录的全系统调用，无论是打字输入还是使用 Apple Pencil 书写，都可为用户提供协作和组织的新方式。

翻译 App 登陆 iPad，配备自动翻译、面对面视图等全新功能，让对话更加轻松自然。

实况文本通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。例如，在一张照片上识别商户电话号码，并提供拨打该号码的选项。

专注模式可基于用户当前状态，如工作、阅读、锻炼、玩游戏或者睡觉等自动过滤通知。

全新人像模式提供更加自然的 FaceTime 通话体验。

在新款 iPad 上分屏浏览备忘录 App 和邮件 app。

新款 iPad 上的全新主屏幕小组件。

在新款 iPad 上使用翻译 app。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

iPadOS 15 提供更多独特功能，帮助 iPad 用户实现无限可能。

新款 iPad 外壳采用 100% 再生铝金属。至此，iPad 全系列产品均采用 100% 再生铝金属机身，实现重大里程碑。iPad 的主板焊料则使用了 100% 再生锡，机身磁体使用了 100% 再生稀土元素。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务实现碳中和，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

新款 iPad 以及强大的 iPad Pro、新款 iPad mini 和 iPad Air，共同组成了 iPad 系列最强阵容。

价格与上市时间

新款 iPad 自即日起在 apple.com.cn/store 和美国等 28 个国家或地区的 Apple Store App 上接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

iPad 无线局域网机型的起售价为 RMB2,499（人民币），无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB3,499（人民币），提供银色和深空灰色两种配色选择。新款 iPad 起始容量为 64GB，为上一代机型的两倍。另提供 256GB 内存机型。

专为 iPad 系列产品设计的强大操作系统 iPadOS 15 将于 9 月 20 日（星期一）起提供下载，并已免费预装在所有新款 iPad 上。iPadOS 15 将以免费软件更新的形式提供给 iPad mini 4 及更新机型、iPad Air 2 及更新机型、iPad（第五代）及更新机型，以及所有 iPad Pro 机型。

Apple Pencil（第一代）兼容 iPad（第九代），可单独购买，售价为 RMB722（人民币）。

适用于 iPad 的智能键盘可单独购买，售价为 RMB1,239 （人民币），提供超过 30 种语言的布局，包括简体中文、法文、德文、日文和西班牙文。

适用于 iPad 的智能保护盖售价为 RMB389（人民币），提供黑色、白色和英伦薰衣草色三种配色选择。

用户可在购买新的 iPad 时使用现有 iPad 折抵换购。

在 apple.com.cn/store 或 Apple Store App 上购买 iPad，可免费在设备上镌刻表情符号、文字或数字组合。

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