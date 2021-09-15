3799 元起，苹果全新 iPad mini 6 详解：全面屏设计，搭载 A15 芯片，有 5G 版本

IT之家 9 月 15 日消息 Apple 今日发布了功能强大的新款 iPad mini，配备更宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，并提供四种绚彩外观。新款 iPad mini 搭载全新的 A15 仿生芯片，性能相比上代提升最高可达 80%，堪称迄今最为强大的 iPad mini。新采用的 USB-C 接口支持更快的连接速度，蜂窝网络机型支持 5G ，为移动办公提供更多灵活便利。全新升级的摄像头、人物居中功能以及对 Apple Pencil（第二代） 的支持，为用户带来更多新的拍照和摄像方式，方便他们与亲友联络感情，或者随时记录自己的泉涌灵思。新款 iPad mini 自即日起接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）起在零售店发售。

全新全面屏设计，四种绚彩外观

新款 iPad mini 提供粉色、星光色、紫色、深空灰四种绚彩外观，为用户带来绝佳的使用体验。更为宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏搭配窄边框，依然保持着整体外观的紧凑小巧。500 尼特屏幕亮度、P3 广色域支持、抗反射屏幕涂层、原彩显示技术、全层压显示屏…… 多种先进技术呈现出绚丽生动的图像与视频，跃然于屏幕之上。同时配合横向立体声扬声器，为用户营造无与伦比的视听享受。

新款 iPad mini 将触控 ID 整合至顶部按钮，在实现全面屏设计的同时，仍能让用户以自己熟知并喜爱的方式轻松安全地解锁 iPad mini、登录各款 App 和使用 Apple Pay。iPad mini 现支持 Apple Pencil（第二代），可将其通过磁力吸附在设备上，进行无线充电和配对。

iPad mini 提供一系列全新外观，包括深空灰色、粉色、紫色和星光色。

iPad mini 配备触控 ID，仍能让用户以自己熟知并喜爱的方式轻松安全地解锁 iPad mini、登录各款 App 和使用 Apple Pay。

A15 仿生芯片为 iPad mini 实现强劲性能

全新 A15 仿生芯片助力新款 iPad mini 实现性能大幅提升，出众的能效设计支持全天候电池续航时间 。相比上一代 iPad mini，新款 iPad mini 采用的 6 核中央处理器令性能提升最高可达 40%，5 核图形处理器令图形性能跃升最高可达 80% 之多。新款 iPad mini 所搭载的 A15 仿生芯片足可处理对性能要求极高的任务，无论是图像密集型游戏，还是设计师、飞行员、医生等专业人士使用的专业 app，均不在话下。凭借精巧设计和极致性能，iPad mini 堪称用户可以随身携带的终极工具。

采用 16 核架构的神经网络引擎搭配中央处理器内部集成的全新机器学习加速器，有能力实现先进的机器学习功能，处理机器学习任务的速度相比前代处理器提升最高可达 2 倍。配合强大的中央处理器和图形处理器，神经网络引擎助力各类 App ，将图像识别和自然语言学习等使用体验带入新的高度。在 iPadOS 15 的支持下，新增的机器学习功能包括实况文本，可通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作，还可将照片中的文本翻译成另外七种语言 。

新款 iPad mini 搭载的 A15 仿生芯片带来性能上的大幅提升，足可处理对性能要求极高的任务。

新款 iPad mini 搭载的 A15 仿生芯片带来性能上的大幅提升，足可处理对性能要求极高的任务。

新款 iPad mini 搭载的 A15 仿生芯片带来性能上的大幅提升，足可处理对性能要求极高的任务。

配备更先进摄像头的 iPad mini 提供人物居中功能



iPad Pro 特有的人物居中功能现亦登陆 iPad mini，让用户获得更具互动性的视频通话体验。经过升级的超广角前置摄像头搭载全新的 1200 万像素感光元件，基于超大广角视野，实现人物居中功能，可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并逐渐将画面放大，让他们都能出现在通话画面中。

后置摄像头现同样搭载 1200 万像素感光元件，具备 Focus Pixels 功能和更大光圈，可令拍摄出的照片图像更清晰，色彩更鲜亮，同时搭载原彩闪光灯，在低光环境下也可捕捉出色画面。另外还有 A15 仿生芯片内置的图像信号处理器（ISP），可基于智能 HDR 技术通过还原阴影及高光区域的细节提高图像质量，呈现观感极为自然的照片。

后置摄像头现同样搭载 1200 万像感光元件，具备 Focus Pixels 功能和更大光圈，可令拍摄出的照片图像更清晰，色彩更鲜亮。

5G 与 USB-C 接口提供更快连接速度

新款 iPad mini 支持 5G，以更快的传输速度，助力用户在移动场景下轻松完成更多任务。理想状态下，iPad mini 接入 5G 网络后的数据传输速度峰值最高可达 3.5Gbps 3。用户可保持随时在线，不受地点限制，更加高效地处理事务，无论是与朋友一起玩游戏这类日常活动，还是技术服务人员在现场开展工作。结合对千兆级 LTE 网络的继续支持，新款 iPad mini 可为需要网络连接的用户提供极大的灵活与便利。第六代 Wi-Fi 技术可实现更加高速的无线网络连接。

新款 iPad mini 采用 USB-C 接口，数据传输速度最高可达 5Gbps，与上一代相比速度提升最高可达 10 倍，还可接入由多种 USB-C 配件构成的丰富生态，包括相机、外部存储设备、4K 显示器等。USB-C 接口可为日常用户、创意专业人士等人员的工作流提供高带宽的输入输出，例如为摄影师在拍摄现场连接相机、医生远程进行超声波检查等场景创造理想条件。

iPad mini 采用的 USB-C 接口可接入由多种配件构成的丰富生态，包括相机、外部存储设备、4K 显示器等。

iPad mini 的 USB-C 接口可为用户的工作流提供高带宽的输入输出，为医生远程进行超声波检查创造理想条件。

iPadOS 15 带来更加直观的 iPad 体验

iPadOS 15 带来充分利用 iPad 独特性能的全新功能，帮助用户提高效率，让 iPad mini 更加灵活多用：

主屏幕支持全新小组件布局，和 App 资源库一起轻松实现 iPad mini 的个性化设置和 App 管理。

快速备忘录功能可实现备忘录的全系统调用，无论是打字输入还是使用 Apple Pencil 书写，都可为用户提供协作和组织的新方式。

翻译 App 登陆 iPad，配备自动翻译、面对面视图等全新功能，让对话更加轻松自然。

多任务处理的体验更加直观，使分屏浏览和侧拉等功能更易查找和使用，且功能更强大。

实况文本通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。例如，在一张照片中识别商户的电话号码，并提供拨打该号码的选项。

专注模式可基于用户当前状态，如工作、阅读、锻炼、玩游戏或者睡觉等自动过滤通知。

全新人像模式提供更加自然的 FaceTime 通话体验。

iPad mini 上全新的主屏幕小组件。

在 iPad mini 上展示分屏浏览。

在 iPad mini 上展示全新的翻译 app。

iPadOS 15 提供更多独特性能，为 iPad mini 功能带来新突破。

iPadOS 15 提供更多独特性能，为 iPad mini 功能带来新突破。

iPadOS 15 提供更多独特性能，为 iPad mini 功能带来新突破。

配件

借助于 Apple Pencil（第二代），iPad mini 可成为方便用户随身携带的数字笔记本和速写本。Apple Pencil 支持无线充电和配对，并支持轻点两下手势动作，它拥有像素级别的高精准度和超低延迟表现，书写体验如同使用纸笔一般简单而自然。

专为 iPad mini 设计的新款智能双面夹是一款纤薄轻巧的保护壳，具备开盖唤醒、合盖休眠的功能。此款智能双面夹提供的配色有黑色、白色、绛樱桃色、英伦薰衣草色和亮光橙色，可与新款 iPad mini 完美搭配，相得益彰。

智能双面夹现提供多种美观配色，有黑色、白色、英伦薰衣草色、绛樱桃色和亮光橙色。

iPad 与环境

新款 iPad mini 的外壳采用 100% 再生铝金属制成。至此，iPad 全系列产品采用 100% 再生铝金属机身，实现重大里程碑。iPad mini 的主板焊料则使用了 100% 再生锡，外壳和扬声器中的磁体使用的也是 100% 再生稀土元素。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务实现碳中和，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

新款 iPad mini 以及强大的 iPad Pro、新款 iPad（第九代）和 iPad Air，共同组成了 iPad 系列最强阵容。

价格与上市时间

新款 iPad mini 自即日起在 apple.com.cn/store 和美国等 28 个国家或地区的 Apple Store App 上接受订购，并将于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

iPad mini 无线局域网机型的起售价为 RMB3,799 （人民币），无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB4,999（人民币）。新款 iPad mini 提供 64GB 和 256GB 两种容量选择，外观有粉色、星光色、紫色和深空灰色。

专为 iPad 系列产品设计的强大操作系统 iPadOS 15 将于 9 月 20 日（星期一）起提供下载，并已免费预装在所有新款 iPad mini 上。iPadOS 15 将以免费软件更新的形式提供给 iPad mini 4 及更新机型、iPad Air 2 及更新机型、iPad（第五代）及更新机型，以及所有 iPad Pro 机型。

Apple Pencil（第二代）兼容 iPad mini，可单独购买，售价为 RMB969（人民币）。

新款的 iPad mini 智能双面夹售价为 RMB449（人民币），提供黑色、白色、绛樱桃色、英伦薰衣草色和亮光橙色五种配色选择。

用户可在购买新的 iPad 时使用现有 iPad 折抵换购。

在 apple.com.cn/store 或 Apple Store App 上购买 iPad，可免费在设备上镌刻表情符号、文字或数字组合。

点击访问：苹果中国官方在线商店