苹果官网更新，iPhone 13/Pro 系列 9 月 17 日晚 8 点开始预购

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日正式发布了 iPhone 13/Pro 系列四款手机，以及全新的 iPad、iPad mini、Apple Watch 7。目前，苹果中文官网已经更新，新品价格全部曝光。

官方表示，苹果 iPhone 13 系列 4 款机型将于 2021 年 9 月 17 日晚 8 点开启预购，9 月 24 日发售。产品支持 Apple Trade In 换购计划，可以使用旧机型折现。

苹果 iPhone 13 mini 售价 5199 起，iPhone 13 售价 5999 元起。这两款手机均提供 128GB、256GB、512GB 可选，颜色提供粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色共 5 种。该系列手机搭载 A15 Bionic 芯片，后置双摄低光拍摄能力提升，同时 XDR 显示屏亮度得到了提升。

苹果 iPhone 13 Pro 系列机型，搭载超视网膜 XDR 显示屏，支持 ProMotion 自适应刷新率，10Hz-120Hz 可变。这两款手机提供远峰蓝色、银色、金色、石墨色可选，存储容量均覆盖 128GB、256GB、512GB、1TB。

iPhone 13 Pro 售价 7999 元起，iPhone 13 Pro Max 售价 8999 元起。

点击访问：苹果中国官方在线商店

IT之家还了解到，苹果 iPad 2021 款、iPad mini 2021 款将于 9 月 16 日上午 9 点开始订购，9 月 24 日发售，售价分别为 2499 起、3799 起。

需要注意的是，苹果 Apple Watch Series 7 将于今年秋季晚些时候才能发布，因此苹果官方在线商店没有上架这款产品，因此售价未知。