苹果官方解读 Apple Watch Series 7：配备更大更先进的显示屏

IT之家 9 月 15 日消息 今日，苹果在秋季新品发布会带来了全新 Apple Watch Series 7。其中，小号 Apple Watch Series 7 从 40 毫米升级到 41 毫米，大号 Apple Watch Series 7 从 44 毫米升级 45 毫米。

IT之家了解到，Apple Series 7 所有表款将在秋末上市。目前，苹果官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple 今日发布了 Apple Watch Series 7，全天候视网膜显示屏经过全新升级，屏幕区域更大，边框更窄，是迄今用在 Apple Watch 上尺寸最大、技术最先进的显示屏。更窄的边框可在不明显改变表壳尺寸的情况下，将屏幕区域的面积做到最大。Apple Watch Series 7 的设计经过改良，表壳四角更加圆润，显示屏的边缘设计基于光线折射原理，能令全屏显示的表盘和 App 画面在视觉上无缝连接表壳曲面。Apple Watch Series 7 的用户界面也针对面积更大的显示屏进行了优化，进一步提升可读性和易用性，并且专门为此设计了两种独特的表盘 —— 轮廓表盘和双模块表盘。显示屏性能升级，而电池续航时间不变，依然为全天候 18 小时，加上充电速度提升 33%，更方便用户使用。

Apple Watch Series 7 是迄今最耐用的 Apple Watch，表镜更坚固、更抗裂。这是第一款获得 IP6X 级防尘认证的 Apple Watch，同时保持 WR50 级防水性能。

新款 Apple Watch 依然是一件不可或缺的健康伴侣，具备多种强大功能，包括电极式心率传感器，以及血氧传感器和血氧 App。watchOS 8 支持更多体能训练类型，配备正念 App 和创新性的辅助功能，为 Apple 钱包 App 和家庭 App 提供更多使用场景，信息 App 和照片 App 功能升级，能够帮助用户保持健康，坚持运动，并可时时与亲友联系。

Apple Watch Series 7 新增五种精美的铝金属表壳设计，以及一系列新的表带颜色和款式。Apple Watch Series 7 全系列将在秋末时候发售。

“Apple Watch Series 7 进行了重大升级 —— 从更大更先进的显示屏到耐用性和充电速度的提升，都让这款全球最佳的智能手表远胜从前。”Apple 首席运营官 Jeff Williams 说，“得益于 watchOS 8，Apple Watch 提供了实用的全新功能，帮助用户与亲友保持联络、监测活动和体能训练，更好地了解自己的身心健康状况。”

▲ watchOS 8 为骑行者带来了新功能。

▲ Apple Watch Series 7 依然具备 WR50 级抗水性能。

全新设计和用户界面优化

Apple Watch Series 7 显示屏令人惊艳，屏幕区域面积扩大近 20%，而边框仅有 1.7 毫米 —— 比 Apple Watch Series 6 的边框窄了 40%。Apple Watch Series 7 提供 41 毫米和 45 毫米两种尺寸选择，它的创新设计在未明显改变表壳整体尺寸同时实现最大屏幕区域。在室内环境下，Apple Watch Series 7 全天候视网膜显示屏的亮度比 Apple Watch Series 6 提高 70%，用户无需抬起手腕或唤醒屏幕即可轻松看清表盘。

▲ Apple Watch Series 7 的显示屏令人惊艳，比 Apple Watch Series 6 的显示屏面积增加近 20%，用户界面升级，带来可读性和易用性的全面提升。

经过优化的用户界面充分利用了新显示屏的形状和尺寸。Apple Watch Series 7 新增了两种更大的字号和 QWERTY 键盘，支持速滑输入，用户滑动手指即可输入；借助于设备端机器学习技术，它还能根据上下文预测下一个词，让文字输入更加快捷。在 watchOS 8 中，计时器、健身记录、闹钟等 App 都有了更大尺寸的菜单标题和按钮，让屏幕上的交互操作变得更加简单。

▲ Apple Watch Series 7 新增 QWERTY 键盘，支持通过速滑输入，用户滑动手指即可输入。

迄今最耐用的 Apple Watch

Apple Watch Series 7 的表镜经过全新设计，几何结构更加坚固，厚度比 Apple Series 6 增加超过 50%，更加抗裂，但清晰度不受影响。Apple Watch Series 7 现亦获得 IP6X 级防尘认证，在沙滩、沙漠等环境中更加耐用，同时依然具备 WR50 级防水性能，水下表现依旧优异。

▲ Apple Watch Series 7 的显示屏边缘设计基于光线折射原理，能令全屏显示的表盘和 App 画面在视觉上无缝连接表壳曲面。

充电速度更快

Apple Watch Series 7 一次充电便可满足全天候 18 小时的电池续航时间，凭借新的充电架构，使用 USB-C 磁力快速充电线时的充电速度比 Apple Watch Series 6 快了 33%。

watchOS 8

watchOS 8 首次推出了专为 Apple Watch Series 7 大显示屏设计的新表盘。在新增的轮廓表盘中，时钟表盘上的数字位置紧贴显示屏边缘，并会随着一天的时间变化而动态变化，体现出当前所处时段。另一种新增的双模块表盘则可在时间显示区域下方另外展示两种复杂功能，显示多种数据。而经典的世界时钟表盘基于传统腕表设计，是旅行者的理想之选，它可以在双表圈上显示 24 个时区的时间，适用于 Apple Watch Series 4 或更新表款。人像表盘则运用 iPhone 人像模式的景深功能，制作出精美的个性化图片。

▲ 在 Apple Watch Series 7 新增的轮廓表盘中，时钟表盘上的数字位置紧贴显示屏边缘，并会随着一天的时间变化而动态变化，体现出当前所处时段。

▲ Apple Watch Series 7 新增的双模块表盘可在时间显示区域下方另外展示两种复杂功能，显示多种数据。

▲ 经典世界时钟表盘基于传统腕表设计，是旅行者的理想之选，可在双表圈上显示 24 个时区的时间。

正念 App、睡眠呼吸频率跟踪功能和新增的两种体能训练类型（太极和普拉提）能够帮助用户改善整体健康。钱包 App 和家庭 App 的全新功能让用户可以更方便地打开车门，出入住所、工作场所、酒店等地。信息 App 与照片 App 的功能得到增强，更加方便用户与亲友保持联络。

▲ 在 watchOS 8 中, 呼吸 App 将升级为正念 App ，带来呼吸体验的提升，还添加新的练习类型“沉思”。

▲ watchOS 8 新增两种热门的体能训练类型：普拉提和太极，对身体健康和正念都有益处。

▲ 今年秋天，Apple Watch 用户可以将他们家门或办公室的数字钥匙添加到钱包 App 中，轻点他们的 Apple Watch 来解锁。

▲ 使用 watchOS 8 并已将摄像头接入 HomeKit 的 Apple Watch 用户可以直接在手腕上查看门口的访客。

▲ 在 watchOS 8 中，重新设计的照片 App 提供了新的相簿查看和浏览方式。

骑行、体能训练和摔倒检测功能更新

watchOS 8 为骑行者带来了新功能。当用户开始骑行时，Apple Watch 会使用先进算法分析 GPS、心率、加速感应器、陀螺仪的相关数据，若此时户外单车体能训练并未开启，便会向用户发出提示 5。而和体能训练 App 其他训练类型的提醒一样，用户所看到的数据指标是从开始骑行的那一刻开始的。此外，整个过程也会自动暂停和自动继续，因此数据指标能够更加准确地反映移动时间和停止时间，如在等信号灯时。

Apple Watch 升级的骑行训练算法能够根据 GPS 和心率更好地确定用户目前骑的是电动自行车还是脚踏车，从而更加准确测量用户骑电动自行车时的动态卡路里消耗。全新的语音反馈也会通过 Apple Watch 内置扬声器、AirPods 或其他蓝牙耳机，自动播报体能训练里程碑和健身记录圆环状态，帮助用户在跑步或高强度间歇训练（HIIT）等活动中保持专注。

自 2018 年发布以来，Apple Watch 的摔倒检测已被确认为一款重要的安全工具，能在检测到用户严重摔倒并在之后大约一分钟内没有做出任何动作时，自动在手腕上呼叫紧急服务。watchOS 8 的摔倒检测算法进行了升级和优化，可检测体能训练中发生的摔倒，其中也包括骑行，还经过细致调整，能够识别从自行车上摔落的独特姿势和冲击力，与其他体能训练类型中的摔倒相区别。

▲ 在 watchOS 8 中，Apple Watch 可以检测到用户开始骑行，并在用户未开启户外单车体能训练时发出提示。

▲ 在 watchOS 8 中，摔倒检测算法进行了更新和优化，可检测体能训练中发生的摔倒。

Apple Watch 系列产品

Apple Watch Series 7 系列为铝金属表壳推出了五种全新配色，分别是午夜色、星光色、绿色、新款蓝色和红色，还有炫目缤纷的 Apple Watch 表带，适用于所有表款。此外，Apple Watch Series 7 也兼容此前发行的所有 Apple Watch 表带。不锈钢表款、Apple Watch Edition、Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 3 的配色选择则与此前相同。

▲ 银色、石墨色和金色的 Apple Watch Series 7 系列的不锈钢表款。

▲ Apple Watch Series 7 系列的铝金属表壳推出了五种全新配色，分别是午夜色、星光色、绿色、新款蓝色和红色。

Apple Watch Nike 和 Apple Watch Hermès 也将在秋季推出全新的独家表带和表盘。焕然一新的 Nike 回环式运动表带提供三种配色，并将 Nike 的标志和商标文字融入在编织表带中，与全新的 Nike 回弹表盘相映成趣：这款表盘会随着用户轻点屏幕、转动数码表冠或移动手腕的动作而动态变化。

▲ 焕然一新的 Nike 回环式运动表带将 Nike 的标志和商标文字融入到编织表带中，与全新的 Nike 回弹表盘相映成趣。

▲ Apple Watch Nike 运动表带推出秋季新色，其中一种为橙粉色配淡粉色。

不仅 Classic、Attelage、Jumping 款式引入了更多明亮的配色，Apple Watch Hermès 也推出了两种新款式。Circuit H 大胆地将标志性的锚链设计转化为设计图案，直接印制在 Swift 皮革上，并搭配同款设计的表盘；Gourmette Double Tour 则是致敬 Hermès 在 20 世纪 30 年代的经典设计，用柔软的 Fauve 棕色 Barénia 皮革制作成环环相扣的链状表带。这款表带会在用户的腕间优雅地环绕两圈，再次完美体现环环相扣的设计主题。

▲ Apple Watch Hermès 的 Gourmette Double Tour 致敬 Hermès 在 20 世纪 30 年代的经典设计，用柔软的 Fauve 棕色 Barénia 皮革制作成环环相扣的链状表带。

▲ Apple Watch Hermès 推出 Circuit H，大胆地将标志性的锚链设计转化为设计图案，直接印制在 Swift 皮革上，并搭配同款设计的表盘。

Apple Watch 和环境

为践行 Apple 对环境的承诺，Apple Watch Series 7 在使用可回收物料上超越了先前所有的 Apple Watch，其中所有磁体，包括触感引擎，由 100% 再生稀土元素制成，整个产品中使用的钨也几乎都是再生的，而铝金属表款的表壳则由 100% 再生铝金属打造而成。Apple Watch Series 7 的制造过程中完全不使用汞、PVC、铍和 BFR 等有害化学品。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务的气候影响达到净零，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从原材料开采、零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

价格与上市时间

Apple Series 7 所有表款将在秋末上市。

Apple Watch SE 的起售价为 RMB 2199。

配有 USB-C 充电线的 Apple Watch SE、新 Apple Watch 表带和 Apple Watch Nike 表带均可即日起在 Apple.com.cn/store 和 Apple Store App 上订购，并将于 9 月 16 日（周四）起在零售店发售。

Apple Watch Hermès Series 7 和全新 Apple Watch Hermès 表带将在秋末上市。

watchOS 8 将于 9 月 20 日（星期一）在 Apple Watch Series 3 和更新表款上推出，需配合已安装 iOS 15 或更新系统的 iPhone 6s 或更新机型使用。部分功能仅在部分设备、部分国家或地区可用。

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