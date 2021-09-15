苹果官方解读 iPhone 13 Pro/Max：前所未有的 Pro 级体验

IT之家 9 月 15 日消息 今日，苹果正式发布了 iPhone 13 系列手机。其中，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用全新超视网膜 XDR 显示屏，支持 ProMotion 技术，售价 7999 元至 12999 元。

iPhone 13 Pro

128GB：7999 元

256GB：8799 元

512GB：10399 元

1TB：11999 元

iPhone 13 Pro Max

128GB：8999 元

256GB：9799 元

512GB：11399 元

1TB：12999 元

目前，苹果官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple 今日宣布推出 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max，重新界定智能手机的可能性。两种型号均经过由内而外的重新设计，推出更卓越的全新超视网膜 XDR 显示屏，支持 ProMotion 技术，自适应刷新率最高可达 120Hz，触控体验超快、响应更灵敏。Pro 级摄像头系统在全新超广角、广角和长焦镜头上实现了迄今最大的飞跃，在性能出众的 A15 仿生芯片驱动下，供用户捕捉震撼的画面和视频片段，实力强大，远超竞品。得益于上述技术，众多前所未有的全新摄影功能登陆 iPhone：新版超广角镜头开启了微距摄影功能；新版广角镜头的弱光摄影性能再上新高，进光量提升最高可达 2.2 倍；“摄影风格”等全新的计算摄影功能可在相机 App 中个性化处理影像风格；此外，这两种机型的所有镜头现在均支持夜间模式。视频功能通过“电影效果模式”实现巨大飞跃，可呈现精美的景深过渡效果，拍摄微距、延时和慢动作视频，并进一步提高了低光摄影性能。两种机型还提供杜比视界一站式 Pro 级工作流，iPhone 上独家推出 ProRes。此外，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 支持 5G，并增加更多频段以提升覆盖；电池续航时间大幅提升，使 iPhone 13 Pro Max 成为有史以来续航能力最强的 iPhone；全新的 1TB 容量选项；由超瓷晶面板妥善保护，比任何一种智能手机玻璃面板都更加坚固耐用。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将推出四种惊艳外观：石墨色、金色、银色和远峰蓝色。

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将推出四种令人惊艳的外观，包括石墨色、金色、银色和全新的远峰蓝色。9 月 17 日开启预购，9 月 24 日（星期五）开始发售。

“iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 是我们有史以来，最名副其实的 Pro 级 iPhone 产品系列，它们在摄像头系统方面取得了最大的飞跃，为 iPhone 带来前所未有的电池续航性能，拥有智能手机领域首屈一指的处理速度，为 iPhone 界定了全新的标准，并实现超乎想象的体验。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，“新版 Pro 级摄像头系统在原有基础上提供更多 Pro 级摄影功能，如：长焦镜头变焦功能的提升、微距摄影、‘摄影风格’、‘电影效果模式’，以及 ProRes 和杜比视界视频。我们迄今最优质的显示屏，超视网膜 XDR 显示屏支持 ProMotion 自适应刷新率技术，能够针对屏幕上的内容进行智能响应，并提供卓越的图形性能，完美适配所有观看体验。”

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的 Pro 级摄像头系统包含：一颗支持 iPhone 原生微距摄影的新版超广角镜头；一颗新版广角镜头；以及一颗光学变焦增加到 3 倍的新版长焦镜头。

有史以来最先进的 iPhone 摄像头

iPhone 13 Pro 系列搭载迄今最优秀的 iPhone 摄像头系统。三颗后置摄像头全部采用全新的传感器和镜头，经过优化以完美配合 iOS 15 工作，并由 A15 仿生芯片中的全新图像信号处理器 (ISP) 驱动，提高降噪和色调映射方面的表现。新版广角镜头采用 iPhone 迄今最大的感光元件，像素尺寸增加至 1.9 微米，有利于在各种光照条件下减少噪点、提高快门速度，捕捉到细节更丰富的照片。iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的广角镜头配备更大的 ƒ/1.5 光圈，显著提高了镜头在低光环境中的表现，与 iPhone 12 Pro 相比，低光拍摄时进光量提升高达 2.2 倍，与 iPhone 12 Pro Max 相比提升接近 1.5 倍。两种机型均提供 iPhone 所特有的传感器位移式光学图像防抖 (OIS) 功能，稳定传感器而非镜片，即便在用户无法保持动作连贯平稳时，也能保证图像平滑、视频稳定。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 全新广角镜头的低光拍摄性能大大提升。

▲ 与前几代产品相比，新版广角镜头的进光量最多可提升 2.2 倍。

▲ 新版广角镜头拥有迄今最大的 iPhone 感光元件，像素尺寸增加到 1.9 微米。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用的广角镜头感光元件面积更大，有利于满足各种光照条件的需要，降低噪点、提高快门速度。

▲ 两种机型均具备传感器位移式 OIS 功能，即便在用户无法保持手持平稳时，也能始终保证图像和视频的流畅和稳定。

▲ 智能 HDR 4 通过改善照片的色彩、对比度和光照效果，使照片画面愈加贴近真实，即便在合照场景下也是如此。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的新版超广角镜头在低光环境中的拍摄效果提升高达 92%。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的长焦镜头焦距长达 77 毫米，帮助用户在拍摄人像照片和录制视频时更贴近拍摄对象。

新版超广角镜头配备超大 ƒ/1.8 光圈，并带有全新的自动对焦系统，给低光摄影带来进光量高达 92% 的提升，使拍摄出的图像更明亮、更锐丽。采用全新的镜头设计、配备 iPhone 上前所未有的超广角镜头自动对焦功能。此外，先进的软件还解锁了一项过去无法在 iPhone 上实现的新技能：微距摄影。借助最小达 2 厘米的对焦距离，用户可捕获清晰、令人惊叹的图像，充分放大对象的细节，令画面栩栩如生。在视频方面，用户现可以使用微距进行慢动作和延时摄影。iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还拥有一颗 77 毫米长焦镜头，使用户能够在录制视频时更贴近拍摄对象，并建立更经典的人像构图。它提供的 3 倍光学变焦使整个摄像头系统的光学变焦范围达到 6 倍。

▲ 全新的镜头设计和超广角镜头的自动对焦功能，加上软件的深度集成，为 iPhone 带来前所未有的微距摄影。

▲ iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上的微距摄影图像画面清晰、细节丰富。

▲ 最小对焦距离低至 2 厘米，即便最微小的对象，也会被充分放大、栩栩如生。

▲ 微距摄影对微观世界的放大还延伸到视频中，以延时和慢动作选项的形式呈现。

A15 仿生芯片中速度更快的神经网络引擎、新型图像信号处理器和计算摄影能力助力 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 实现全新的摄像头功能。“摄影风格”让用户将自己的照片偏好应用于每一帧图像，同时还能受益于 Apple 的多帧图像处理管道。预设和自定义偏好可在所有场景和对象中应用。与简单滤镜不同，这些偏好会在照片不同部分智能地进行适当调整，以确保肤色等重要元素得以保留。史无前例的是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 包括长焦镜头的所有镜头都可以应用夜间模式，此外，有了智能 HDR 4，用户拍摄到的照片会有色彩、对比度和光照效果的提升，即便在拍摄合照时或光线较差的环境中也是如此，使图像更逼真。iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还提供深度融合技术、Apple ProRaw 和支持人像光效的人像模式。

智能手机视频拍摄性能的巨大飞跃

iPhone 系列提供的电影效果模式基于电影摄影领域的大量研究开发而成，利用强大的转换焦点功能，能在录制人物、宠物、等主体的视频时自动变换焦点，应用精美的景深效果，让用户无需成为专业的电影制作人员，也能拍摄出富有电影感的瞬间。用户还可在拍摄期间或后期自行改变焦点，充分掌控自己的作品创作，更可使用 iOS 系统中的照片 App 和 iMovie App 来调整焦外成像的程度，macOS 上的 iMovie 和 Final Cut Pro 也将在近期上线该功能，这令 iPhone 13 系列成为了独一无二可后期编辑视频景深的强大设备。在 A15 仿生芯片和先进的机器学习算法的驱动下，电影效果模式可供用户拍摄杜比视界 HDR 格式的视频。

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还推出了 ProRes，一种先进的解码格式，它被广泛用作商业广告、电影长片以及广电节目的最终交付格式，色彩保真度更高、压缩率更低。强大的 Pro 级工作流由全新的镜头硬件、A15 仿生芯片中先进的视频编解码器，以及闪存管线提供支持。iPhone 是世界上唯一能够提供杜比视界一站式 Pro 级工作流的智能手机 —— 从拍摄、剪辑，到分享。

搭载 5 核图形处理器的 A15 仿生芯片带来出众性能

iPhone 13 Pro 系列的 A15 仿生芯片性能再上新高，动力十足、能效惊人，为 iPhone 超乎想象的全新显示屏、摄像头以及各种视频功能提供动力，展现前所未有的实力。采用 5 纳米制程技术的 A15 仿生芯片是迄今 iPhone 速度最快的芯片。Pro 系列中的 A15 仿生芯片搭载一块全新的 5 核图形处理器，带来智能手机中首屈一指的图形处理能力，较主要竞品最多可提速 50%，能够为视频 App、高性能游戏，以及一系列全新相机功能提供理想的支持。全新的 6 核中央处理器带有 2 个全新的高性能核心和 4 个高能效核心，较竞品的速度提升最高可达 50%，并可顺畅高效地处理高难度任务。全新 16 核神经引擎每秒可处理 15.8 万亿次运算，支持更高速的机器学习计算，提高第三方 App 体验，并使 iOS 15 中相机的实况文本功能成为可能。此外，新一代图像信号处理器 (ISP) 还带来更出色的降噪和色调映射技术。

▲ 借助全新的 5 核图形处理器，iPhone Pro 13 和 iPhone 13 Pro Max 中的 A15 仿生芯片带来 iPhone 前所未有的的卓越图形性能。

▲ 在 A15 仿生的新一代图像信号处理器、全新视频编解码器和深度集成的软件支持下，iPhone 展现出前所未有的计算摄影和视频实力。

支持 ProMotion 技术的超视网膜 XDR：更明亮、响应更灵敏的显示屏

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用迄今最先进的 iPhone 显示屏：支持 ProMotion 自适应刷新率技术的超视网膜 XDR 显示屏，支持从 10 Hz 到 120 Hz 的自适应刷新率区间，能够在用户需要时提供高帧率，并在没有必要的时候节约电量，延长电池续航时间。这款全新的智能显示屏提供 6.1 英寸和 6.7 英寸两种尺寸，采用能效更高的 OLED 面板、全新的 A15 仿生显示引擎、速度更快的图形处理器、随时待命的触控协处理器，并专门针对 iOS 15 操作系统量身定制，让操作、动画和游戏更快、响应更灵敏。它是迄今亮度最高的 iPhone 显示屏，户外最大亮度最多可提升 25%，达到 1000 尼特，因此无论用户是随意滚动浏览网页，还是观看 HDR 视频，均可享受惊艳的分辨率、色彩和对比度体验。

自内而外重新打造的耐用的设计，并在电池续航时间方面取得巨大飞跃

全新的 Pro 系列采用精美的平坦边缘设计，精选优质材料打造，包括手术级不锈钢边框、耐磨抗腐蚀的优雅外观，以及亚光质感玻璃背板。两种机型均提供包括全新的远峰蓝色在内的四种惊艳色彩选项，采用多层纳米级金属陶瓷打造整个机身表面，以呈现令人惊艳并兼具耐用性的外观。iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的正面均由 iPhone 独有的超晶瓷面板妥善保护，比任何一种智能手机玻璃面板都更为坚固，具备令人惊叹的耐用性和抗跌落能力。两种机型的原深感前置摄像头区域缩小了 20%，扩大了显示空间，采用面容 ID ，是智能手机上安全性首屈一指的面容认证技术。后置摄像头系统采用新设计，每一颗蓝宝石水晶玻璃镜头均由精美的不锈钢装饰圈环绕。此外，Pro 系列还具有业界领先的 IP68 级抗水性能，旨在针对常见液体的泼溅提供防护。

设备内部则通过采用 A15 仿生芯片、更高能效的组件、容量更大的电池和硬软件深度集成实现性能优化，为两种 Pro 机型都带来令人惊叹的全天候电池续航时间，其中 iPhone 13 Pro Max 提供迄今最长的 iPhone 电池续航时间。iPhone 13 Pro 日常的电池续航时间比 iPhone 12 Pro 多出 1.5 小时；而 iPhone 13 Pro Max 日常的电池续航时间比 iPhone 12 Pro Max 多出 2.5 小时。

在更多地点畅享 5G 体验

世界正迅速步入 5G 时代。iPhone 将会彻底改变用户连接、分享和享受内容的方式，带来更先进的 5G 体验。iPhone 13 Pro 系列采用的定制硬件设计支持更多 5G 频段，从而可在更多地点畅享 5G，提供更卓越的网络覆盖和性能。2021 年年底前，全球范围内 iPhone 的 5G 支持将增加一倍，达到分布在世界各地的 60 个国家和地区共计 200 多家运营商。用户可以在线观看更优质的视频、在多玩家游戏中获得更畅快的竞技游戏体验、享受更高速的上传和下载等等。iOS 15 的同播共享将在 5G 下提供强大的共享体验，如和 FaceTime 通话中的好友同步观看 HDR 电影或电视节目。智能数据模式将在用户不需要 5G 速度时自动将 iPhone 切换到 LTE 模式，实现智能省电。

搭载 iOS 15

iOS 15 通过新方式使用户始终在线，提供强大的功能来帮助他们保持专注、展开探索，并借助设备端智能技术完成更多任务，从而提升了 iPhone 的使用体验。FaceTime 通话利用全新人像模式让通话更自然；全新专注模式帮助用户减少干扰；通知经过重新设计；实况文本功能通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。天气 App 经过重新设计后提供全屏模式及更多图像数据展示，钱包 App 增加了对家庭钥匙的支持，Siri、邮件以及系统其他功能还添加了全新隐私控制选项，进一步保护用户信息。

▲ 通知 App 采用全新外观，图标更大、便于识别，还提供全新的通知摘要功能。

▲ 天气 App 的全新设计包括全屏地图、对天气数据的图形化显示，以及会根据具体情况变化的动态布局。

iPhone 与环境

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的设计致力于最大限度地降低对环境的影响，包括在 MagSafe 等配件的磁体中采用 100% 再生稀土元素、在主板焊料中采用 100% 再生锡，并首次实现电池管理单元焊料的 100% 碳中和。两款机型还在主板电镀以及前置和后置摄像头的金属线中采用 100% 再生金。包装材料经过重新设计后不再使用塑料外包装，从而减少 600 吨塑料用量，帮助 Apple 更快实现在 2025 年前完全淘汰塑料包装的目标。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务的气候影响达到净零，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。