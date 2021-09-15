苹果官方解读 iPhone 13/mini：摄像头重大创新，电池续航时间提升

IT之家 9 月 15 日消息 今日，苹果正式发布了 iPhone 13 系列新机。其中，iPhone 13 和 iPhone 13 mini 采用新型广角摄像头，配合传感器位移式光学图像防抖（OIS）功能，搭载 A15 仿生芯片，售价 5199 元至 8399 元。

iPhone 13 mini

128GB：5199 元

256GB：5999 元

512GB：7599 元

iPhone 13

128GB：5999 元

256GB：6799 元

512GB：8399 元

IT之家了解到，用户可在北京时间 9 月 17 日（星期五）晚上 8 点起预购 iPhone 13 和 iPhone 13 mini；两款机型将于 9 月 24 日（星期五）起发售。目前，苹果官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple 今日推出新一代世界顶尖的智能手机 iPhone 13 和 iPhone 13 mini，外观优雅，采用精美平坦边缘设计，并提供五种炫彩配色选择。两款机型均实现多种重大技术创新，其中包括 iPhone 系列迄今最先进的双摄系统，采用新型广角摄像头，像素尺寸更大；配合传感器位移式光学图像防抖（OIS）功能，优化低光环境下拍摄的照片和视频；新增摄影风格选项可让用户对相机进行个性化设置；还有电影效果模式，为用户提供全新的视频叙事手法。iPhone 13 和 iPhone 13 mini 搭载 A15 仿生芯片，运行高速，能效出众，电池续航时间亦有提升；配备超视网膜 XDR 显示屏，亮度更高，画面无比鲜活；采用超瓷晶面板，经久耐用。两款机型的起始存储容量均为 128GB，为上一代的两倍，拥有行业领先的 IP68 级抗水性能，并可提供出色的 5G 体验。

▲ iPhone 13 和 iPhone 13 mini 五种精美的铝金属外观：红色、星光色、午夜色、蓝色和粉色。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 提供粉色、蓝色、午夜色、星光色和红色五种配色选择，将自 9 月 17 日（星期五）起接受预订，并于 9 月 24 日（星期五）正式发售。

“我们的用户每一天都离不开 iPhone，所以我们为大家带来了性能更强劲、用途更广泛、也更有乐趣的 iPhone 13 和 iPhone 13 mini。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，“这两款机型设计美观，性能居于行业前列，更有先进的摄像头系统和出众的计算摄影功能，而且经久耐用，抗水能力一流，电池续航时间亦有大幅提升，能够随时满足用户的使用需求。再加上 iOS 15 系统和内置的隐私保护，堪称用户的不二选择。”

美观耐用，持久续航

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 经过自内而外的重新设计，提供五种炫彩配色选择，铝金属边框采用平坦边缘设计，精致耐用。屏幕尺寸分为 6.1 英寸和 5.4 英寸两种，采用 iPhone 产品特有的超瓷晶面板，硬度超越所有手机玻璃面板。两款机型具备先进的 IP68 级抗水性能，并可抵御常见液体的意外泼溅。后置摄像头的布局经过重新设计，镜头呈对角排列，构成先进的双摄系统；原深感摄像头系统同样经过重新设计，让面积变得更小，为屏幕显示留出更多空间，依然采用安全性最高的面部认证技术面容 ID 等多种突破性技术。

▲ 原深感摄像头系统经过重新设计，为屏幕显示留出更多空间；先进的双摄系统采用新的后置摄像头布局，镜头呈对角排列。

新升级的超视网膜 XDR 显示屏采用我们定制的 OLED 技术提供绝佳的画面对比度，可显示真实的黑色，室外使用的峰值亮度提升 28%，达到 800 尼特，照片和视频等 HDR 内容的峰值亮度提升至 1200 尼特，能效亦有进一步改善。

▲ 先进的超视网膜 XDR 显示屏采用我们定制的 OLED 技术亮度提升 28%，能效亦有所改善。

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 的电池续航时间也有重大提升，这得益于 A15 仿生芯片、高能效部件、更大的电池以及软硬件深度集成带来的能效优化。iPhone 13 提供全天候电池续航，日常使用比 iPhone 12 增加了 2.5 小时；iPhone 13 mini 的电池日常使用续航也比 iPhone 12 mini 增加了 1.5 小时。

iPhone 系列最先进的双摄系统

iPhone 13 和 iPhone 13 mini 采用全新的摄像头设计，硬件和计算摄影能力均有提升，能够拍摄出令人惊艳的照片和视频。新型广角摄像头的单位像素尺寸达 1.7 微米，配备 iPhone 双摄系统迄今最大感光元件，进光量增加 47%，噪点更少，成像更明亮。包括体形更为小巧的 iPhone 13 mini 在内，本次搭载的广角摄像头还具备原为 iPhone 12 Pro Max 独有的传感器位移式光学图像防抖（OIS）技术。该功能将镜头防抖改进为传感器防抖，捕捉画面更加稳定。定制的超广角摄像头还配备新型感光元件，能为照片和视频保留图像阴影区域的更多细节，噪点更少。

▲ 新型广角摄像头的单位像素尺寸达 1.7 微米，配备 iPhone 双摄系统迄今最大传感光元件，进光量增加 47%，噪点更少，成像更明亮。

▲ ƒ/1.6 光圈的新型广角摄像头配备传感器位移式光学图像防抖（OIS）技术，可拍摄令人惊艳的照片和视频。

▲ 智能 HDR 4 可提升照片中所有拍摄对象的色彩、对比度和明亮度，哪怕现场环境条件不佳，都可令图像更加栩栩如生。

▲ 广角摄像头的感光元件面积更大，进光量增加近 50%，可在夜间模式下拍摄出更精彩的照片。

▲ 定制的超广角摄像头配备新型传感器，能为照片和视频保留图像阴影区域的更多细节，噪点更少。

▲ 广角摄像头的感光元件面积更大，进光量增加近 50%，可在夜间模式下拍摄出更精彩的照片。

▲ 利用超广角摄像头轻松拍摄出富含创意的画面。

iPhone 系列提供的电影效果模式基于电影摄影领域的大量研究开发而成，利用强大的转换焦点功能，能在录制人物、宠物等主体的视频时自动改变焦点，达成精美的景深效果，让用户无需成为专业的电影制作人员，也能拍摄出富有电影感的瞬间。用户还可在拍摄期间或后期自行改变焦点，充分掌控自己的作品创作，更可使用 iOS 系统中的照片 App 和 iMovie App 来调整焦外成像的程度，macOS 上的 iMovie 和 Final Cut Pro 也将在近期上线该功能 4，这令 iPhone 13 系列成为了独享后期可编辑视频景深的强大设备。得益于 A15 仿生芯片和先进的机器学习算法，电影效果模式支持拍摄杜比视界 HDR 格式的视频。从拍摄到剪辑分享，两款机型现支持所有摄像头能拍摄最高达 60 fps 的 4K 杜比视界视频。

▲ 电影效果模式能在录制人物、宠物等主体的视频时自动改变焦点，达成精美的景深效果，让每个人都能拍摄出富有电影感的瞬间。

搭载 A15 仿生芯片的神经网络引擎速度更快、新型图像信号处理器和大幅提升的计算摄影能力助力 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 实现全新功能。“摄影风格”让用户受益于 Apple 的多帧图像处理功能，同时还能将自己的照片偏好应用于每一帧图像。预设和自定义偏好可在所有场景和对象中应用。与简单滤镜不同，这些偏好会在照片不同部分智能地进行适当调整，以确保肤色等重要元素得以保留。双摄系统和计算摄影能力还支持智能 HDR 4，可提升照片中所有拍摄对象的色彩、对比度和明亮度，哪怕现场环境条件不佳，都可令图像更加栩栩如生；夜间模式同时也得到了改善。此外，原深感摄像头支持所有全新惊艳的摄像功能，包括电影效果模式、“摄影风格”和智能 HDR 4。

A15 仿生芯片：驱动 iPhone 13 的核心

A15 仿生芯片在速度上更胜一筹，在性能和能效上也更加出色，使 iPhone 13 系列中的一切操作更加顺畅。它采用 5 纳米制程技术，拥有近 150 亿个晶体管来处理艰巨的任务，包括最新的计算摄影功能。全新 6 核中央处理器拥有 2 个高性能核心和 4 个高能效核心，速度领先竞争对手最高达 50%，是 iPhone 迄今最快的芯片，可以顺畅高效地处理性能要求极高的任务；全新四核图形处理器较竞品提速最高可达 30%，在高图形性能要求的游戏中呈现更生动的视觉和光效。全新 16 核神经网络引擎每秒可进行 15.8 万亿次运算，加快第三方 App 机器学习运算和 iOS 15 相机中的实况文本功能更好的体验。配备计算摄影功能的新一代图像信号处理器实现重大提升，与强大的相机硬件结合造就全新双摄系统。

▲ A15 仿生芯片驱动 iPhone 13 和 iPhone 13 mini，该提升将帮助开发者在他们的 App 中实现更多可能。

在更多地点畅享 5G 体验

世界正迅速步入 5G 时代。iPhone 将会带来用户连接、分享和享受内容的新方式，提供更先进的 5G 体验。iPhone 13 系列产品中的定制硬件设计支持更多 5G 频段，让用户在更多地方畅享 5G ，进而扩大网络覆盖范围，性能更佳。2021 年年底前，全球范围内 iPhone 的 5G 支持将增加一倍，达到分布在世界各地的 60 个国家或地区共计 200 多家运营商。用户可以在线观看更优质的视频、在多玩家游戏中获得更畅快的竞技游戏体验、享受更高速的上传和下载等等。iOS 15 的同播共享将在 5G 下提供强大的共享体验，如和 FaceTime 通话中的好友同步观看 HDR 电影或电视节目。智能数据模式将在用户不需要 5G 速度时自动将 iPhone 切换到 LTE 模式，实现智能省电。

搭载 iOS 15

iOS 15 提升 iPhone 使用体验，提供新的方式来保持在线，配备强大功能来帮助用户保持专注、展开探索，并通过设备端智能技术实现更多可能。FaceTime 通话中的全新人像模式让通话更自然；全新专注模式帮助用户减少干扰；通知经过重新设计；实况文本功能通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行操作。天气 App 经过重新设计后提供全屏模式及更多图像数据展示，钱包 App 增加了对家庭钥匙的支持，Siri、邮件以及系统其他功能还添加了全新隐私控制选项，进一步保护用户信息 7。

▲ 通知 App 采用全新外观，图标更大、便于识别，还提供全新的通知摘要功能。

▲ iOS 15 中实况文本通过设备端智能技术识别照片中的文本，以便用户进行进一步操作。

iPhone 与环境

iPhone 13 致力于将对环境的影响降至最低，如将塑料水瓶升级改造成一种更强大的高性能材料，以制造天线，这在业界尚属首次。iPhone 还在如 MagSafe 的磁体中采用 100% 再生稀土元素，主板焊料采用 100% 再生锡，并首次在电池管理单元焊料中采用 100% 再生锡。两款机型还在主板电镀以及前置和后置摄像头的金属线中采用 100% 再生金。包装材料经过重新设计后不再使用塑料外包装，从而减少 600 吨塑料用量，帮助 Apple 更快实现在 2025 年前完全淘汰塑料包装的目标。

Apple 目前在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划在 2030 年年底前让全部公司业务的气候影响达到净零，包括制造供应链和所有产品生命周期在内。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

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