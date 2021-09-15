谷歌为 11 亿元罚款喊冤：我们在韩国创造了 600 多亿经济效益

北京时间 9 月 15 日消息，搜索巨头谷歌公司周三表示，公司在韩国的存在相当于为其用户创造了近 12 万亿韩元 (约合 660 亿元人民币) 经济效益。眼下，谷歌正受到监管机构和政客愈发严格的审视。

就在一天前，韩国公平贸易委员会 (KFTC) 对谷歌处以 2070 亿韩元 (约合 11 亿元人民币) 罚款，原因是谷歌阻止三星等韩国手机制造商使用定制版 Android 系统，这是谷歌不到一个月内在韩国遇到的第二次挫折。KFTC 称，这可能是其开出的史上规模第九大罚单。

谷歌今天在一场在线活动上引用咨询公司 AlphaBeta 的报告称，公司每年通过 Play Store 应用商店为韩国用户提供 5.1 万亿韩元经济效益，通过搜索引擎服务提供 4.2 万亿韩元经济效益，通过在线办公软件 Google Docs 等生产力应用提供 2.5 万亿韩元经济效益。谷歌还补充称，公司每年为韩国公司提供 10.5 万亿韩元经济效益。

另外，谷歌旗下视频网站 YouTube CEO 苏珊・沃西基 (Susan Wojcicki) 表示，YouTube 在 2020 年为韩国 GDP 贡献了逾 1.5 万亿韩元，创造的全职工作岗位超过 8.6 万个。