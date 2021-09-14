韩国《电信业务法》正式施行，成全球首个禁止谷歌苹果等强制开发者用其支付系统的国家

IT之家 9 月 14 日消息 据韩联社报道，韩国放送通信委员会（广电委）14 日表示，被称为“反谷歌法”的《电信业务法》修正案当天起正式施行。由此，韩广电委将采取完善下位法规、制定检查计划等后续措施。

为调查手机应用商店行业运营情况，韩广电委将制定执行法令，敲定附加税征收标准等执行法令所需事项，以及判断违禁行为的审查标准。同时，韩广电委还将制定对整个应用市场生态系统的检查计划。若发现应用市场运营商有违法行为，将启动调查。

IT之家了解到，韩国国会 8 月 31 日表决通过关于《电信业务法》的修正案，本月 7 日国务会议也审议通过该法案。法案禁止手机软件市场运营商向软件开发商强加自家支付系统，并允许政府以防止用户遭到损失、保护用户权益等为由对应用市场运营商进行调查。修正案还禁止应用商店运营商不正当推迟内容审查或删除内容，以防止利用其他支付方式的软件开发商遭遇不公正待遇。

由此，韩国成为全球首个禁止谷歌和苹果等强制开发者使用其支付系统的国家。

针对《反谷歌法》的通过，谷歌方面辩解称，其现行手续费体系是“合理的”。谷歌称，“谷歌 Play”提供多项功能，并不局限于单纯的支付处理。“谷歌 Play”手续费用于维持安卓系统的免费运行，确保开发商可通过多项工具和平台接近消费者。这一商务模式可使消费者以合理的价格使用终端、平台和开发商同时获得财务上的成功。苹果也对韩国方面通过《反谷歌法》表示担忧，称通过应用商店以外途径购买商品的消费者“将面临欺诈风险，个人信息保护功能也将被削弱”。