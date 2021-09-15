华为 P20、Mate10、nova4、荣耀 10/V10 等开启鸿蒙 HarmonyOS 公测，现已推送 2.0.0.188 版本更新

IT之家 9 月 15 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，华为 P20、P20 Pro、 Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计、Mate RS 保时捷设计、nova4、畅享 10 Plus、畅享 10S、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 9X、荣耀 9X Pro、荣耀 20S、荣耀 Play 4T Pro 等机型现已开启 HarmonyOS 2 公测升级，现已推送最新的 2.0.0.188 版本更新。

升级路径（手机端）：

1.“花粉俱乐部 App> 首页 > 公测尝鲜”>《 HarmonyOS 2 公测升级【报名入口】》

2.“会员中心 App> 首页 > 体验官”

此外，华为上周已开启第六批 Harmony 2 内测招募活动，包括华为畅享 20 5G、华为畅享 9S、华为麦芒 8、华为畅享 10、荣耀 20 青春版、荣耀 8X、荣耀 10 青春版、荣耀 20i（含荣耀 20i AAPE 联名版）、荣耀 Play3。符合条件的小伙伴都可以去报名；而华为 Mate 9 系列、华为 P10 系列、华为平板 M5 系列、华为 nova 3、华为畅享 9 Plus 等机型将在 9 月下旬启动 Harmony 2 内测招募（第七批）。

▼ 华为 Harmony 2 升级途径：

●内测招募

1、内测招募阶段的产品，可通过相应的内测招募帖报名参加内测

2、内测版本发布后，内测报名通道会陆续关闭，内测用户可到花粉俱乐部对应产品版本发布说明下反馈问题

●公测（支持手机/平板端“我的华为”&“花粉俱乐部”）

1、参与公测活动前，请进入应用市场 App，搜索“我的华为”和“花粉俱乐部”App 更新至最新版（注：荣耀系列产品仅支持“花粉俱乐部”App 报名）

2、请先下载并安装公测描述文件，然后再进入“设置> 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新”升级公测版本。（公测描述文件请进入报名入口进行下载）

3、在公测描述文件达到有效期后（通常是在公测活动结束后），系统会提示用户，并自动删除公测描述文件

4、公测活动结束后，公测活动升级入口会关闭。公测用户可到对应版本发布说明下反馈问题

内测招募帖 & 公测活动升级入口 & 发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”App > 首页 > 推荐 >“内测报名”&“公测尝鲜”或“花粉俱乐部”App >“论坛”>“右上角 㗊”>“软件专区”>“升级尝鲜”

●正式版（我的华为 App/服务 App 不限量升级）

1、我的华为 App/服务 App 开放不限量升级，通过“我的华为”App >“升级尝鲜”>“立即查看”或”服务”App >“升级尝鲜”>“检查更新”进行升级

2、我的华为 App/服务 App 不限量升级阶段的产品，用户可到对应产品对应版本置顶帖发布说明中反馈问题

发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“右上角 㗊”> 对应产品版块

电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”> 对应产品版块

●已完成全网升级：通过”设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新“进行升级