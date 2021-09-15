华为 Mate 9/P10/nova 3/平板 M5 等 10 款产品现开启 HarmonyOS 内测招募

IT之家 9 月 15 日消息 新一批 HarmonyOS 2 版本内测招募活动来啦，本次新增 10 款机型 P10、P10 Plus、Mate 9、Mate 9 Pro、Mate 9 保时捷设计、nova 3、华为畅享 9 Plus、华为平板 M5 10.8 英寸、华为平板 M5 Pro 10.8 英寸、华为平板 M5 8.4 英寸现已开启 HarmonyOS 内测招募，感兴趣的小伙伴可通过花粉俱乐部报名参与，截止时间 10 月 10 日 10:00。

各产品内测招募的适配机型与基线版本如下：

IT之家了解到，各产品分别招募花粉 2000 人，具体见下表。本次采用边招募边推送的方式，预计 9 月底公布第一批入选 2000 花粉名单。招募结束前仍支持报名，未入选 2000 名单的内测花粉后续将逐步审核并推送。

值得一提的是，华为 P20、P20 Pro、 Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计、Mate RS 保时捷设计、nova4、畅享 10 Plus、畅享 10S、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 9X、荣耀 9X Pro、荣耀 20S、荣耀 Play 4T Pro 等机型现已开启 HarmonyOS 2 公测升级，符合条件的小伙伴可前往升级。

▼ 华为 Harmony 2 升级途径：

●内测招募

1、内测招募阶段的产品，可通过相应的内测招募帖报名参加内测

2、内测版本发布后，内测报名通道会陆续关闭，内测用户可到花粉俱乐部对应产品版本发布说明下反馈问题

●公测（支持手机/平板端“我的华为”&“花粉俱乐部”）

1、参与公测活动前，请进入应用市场 App，搜索“我的华为”和“花粉俱乐部”App 更新至最新版（注：荣耀系列产品仅支持“花粉俱乐部”App 报名）

2、请先下载并安装公测描述文件，然后再进入“设置> 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新”升级公测版本。（公测描述文件请进入报名入口进行下载）

3、在公测描述文件达到有效期后（通常是在公测活动结束后），系统会提示用户，并自动删除公测描述文件

4、公测活动结束后，公测活动升级入口会关闭。公测用户可到对应版本发布说明下反馈问题

内测招募帖 & 公测活动升级入口 & 发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”App > 首页 > 推荐 >“内测报名”&“公测尝鲜”或“花粉俱乐部”App >“论坛”>“右上角 㗊”>“软件专区”>“升级尝鲜”

●正式版（我的华为 App/服务 App 不限量升级）

1、我的华为 App/服务 App 开放不限量升级，通过“我的华为”App >“升级尝鲜”>“立即查看”或”服务”App >“升级尝鲜”>“检查更新”进行升级

2、我的华为 App/服务 App 不限量升级阶段的产品，用户可到对应产品对应版本置顶帖发布说明中反馈问题

发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“右上角 㗊”> 对应产品版块

电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”> 对应产品版块

●已完成全网升级：通过”设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新“进行升级