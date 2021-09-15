华为 nova 5i/荣耀 30S 等 7 款机型升级鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版

IT之家 9 月 15 日消息 据 HarmonyOS 公众号消息，华为 nova 5i/4e 等 7 款机型开启鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版升级，还有华为 P20 系列等 15 款机型开启公测招募，P10 系列等 10 款设备开启内测招募。

此次升级鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版的机型包括：HUAWEI nova 5i、HUAWEI nova 4e、荣耀 30S、荣耀 30 青春版、荣耀 X10、荣耀 X10 Max、荣耀 Play4。

开启鸿蒙 HarmonyOS 2 公测招募的机型包括：HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro、HUAWEI Mate 10、HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI Mate 10 保时捷设计、HUAWEI Mate RS 保时捷设计、HUAWEI nova4、华为畅享 10S、华为畅享 10 Plus、荣耀 9X、荣耀 9X PRO、荣耀 20S、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 Play4T Pro。

开启鸿蒙 HarmonyOS 2 内测招募的机型包括：HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、HUAWEI Mate 9、HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9 保时捷设计、HUAWEI nova 3、华为畅享 9 Plus、华为平板 M5 10.8 英寸、华为平板 M5 Pro 10.8 英寸、华为平板 M5 8.4 英寸。

此外，HUAWEI nova 3i、HUAWEI nova 2s、荣耀 9、荣耀 V9、荣耀 Play、荣耀 Note10 计划 10 月上旬启动内测招募。

IT之家了解到，9 月 13 日，华为智慧办公新品发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东宣布 Harmony OS 2 升级用户已经突破 1 亿。鸿蒙系统自 6 月 2 日正式发布至今已百余日，也就是说差不过平均每秒有 11 位用户升级了鸿蒙系统。