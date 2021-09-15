鸿蒙 HarmonyOS 开发必备工具，华为 DevEco Studio 2.2 Beta 2 发布，SDK API 6 正式 Release

IT之家 9 月 15 日消息 据华为鸿蒙官方发布，HUAWEI DevEco Studio（简称 DevEco Studio）是开发 HarmonyOS 应用和原子化服务的一站式集成开发环境（IDE），为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等功能。

本次为大家带来的是新版本 DevEco Studio 2.2 Beta2，有很多新增和增强特性。同时，HarmonyOS SDK API6 Beta 经过一轮迭代，正式升级为 release，配套本次 DevEco Studio 新版本同步发布。让我们一睹为快！

升级方式：

打开已安装的历史版本 DevEco Studio，选择“Help> Check for Updates”进行升级。

直接从 HarmonyOS 官网下载获取：

https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio

一、新增模板市场

为了满足应用在多设备多场景下的开发需求，DevEco Studio 提供丰富的工程模板，覆盖手机、平板、车机、智慧屏、智能穿戴、轻量级智能穿戴和智慧视觉等多种设备，可以根据工程向导轻松创建适应于各类设备的工程，并自动生成对应的代码和资源模板。

本次 2.2 Beta2 版本，新增模板市场 MarketPlace。DevEco Studio 内置的模板仅保留基础业务模板，将更多的模板上线到 MarketPlace。开发者可以去 MarketPlace 下载更多所需的业务模板。

具体使用方法：

1. 在 DevEco Studio 中选择“File> New > New Project”，进入创建工程向导窗口，如图 1 所示。

图 1 创建工程

2. 点击图 1 中的“Template Market”，即可进入如图 2 所示的 MarketPlace，下载模板。

图 2 DevEco MarketPlace 资源中心

二、预览器新增自定义功能

开发阶段想预览界面效果，可以通过预览器 Previewer 来实现。之前的版本，Previewer 仅支持几个固定尺寸的画布，无法满足不同屏幕分辨率的需求。

本次 2.2 Beta2 版本，Previewer 新增了自定义 Profile Manager，支持开发者自定义预览设备 Profile，可以设置不同分辨率的画布和不同语言，从而查看 HarmonyOS 应用或原子化服务在不同设备上的预览显示效果。同时，Profile Manager 还实例化了一些常用设备类型，包括 P40、Mate X2、MatePad pro、X1 车机、Watch3。

具体使用方法：

在 Profile Manager 中自定义预览设备后，在 Previewer 中点击预览设备，查看 HarmonyOS 应用或原子化服务在该设备上的预览显示效果。

图 3 展示的是切换 profile，查看不同设备上的预览显示效果。

图 3 切换 profile

图 4 展示的是 Multi-profile preview 功能，同时查看多个设备的预览显示效果。

图 4 Multi-profile preview

三、新增支持同一设备多 entry 的差异化分发

因为设备类型多，分辨率不统一，版本各异。针对这些差异，之前的 DevEco Studio 版本需要开发者针对同一类型设备的不同型号进行适配开发，然后在应用市场实现精准的分发，以便不同设备的消费者用户能获得更好的使用体验。

本次 2.2 Beta2 版本支持在同一个工程中为同一类型设备添加多个 Entry 模块，然后在每一个 Entry 模块的 config.json 文件中配置 distroFilter 分发规则，来满足同一设备的差异化分发需求。

config.json 文件中 distroFilter 分发规则配置代码如下：

"module": { ... "distroFilter": { " apiVersion": { "policy": "include|exclude" "value": [5,6,7] } } }

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四、HarmonyOS SDK API6 Release

HarmonyOS SDK API6 升级为 Release 版本，版本号为 2.2.0.3，配套的编译构建插件为 2.4.5.5。

新版本较前一版本在接口内容上无新增和变更。但对于 JS API，部分在 API6 Beta 版本不稳定的接口，在本次 API6 Release 版本已经可以正常使用。

新增特性

✦ 新增模板市场。

✦ 预览器新增自定义功能。

✦ 新增支持同一设备多 entry 的差异化分发。

✦ 新增支持 Java 和 C/C++ 跨语言调试能力。开发者可以在 Java 或 C/C++ 的任意代码行处设置断点，当业务逻辑执行到相应代码行处，便可以在该断点处中断。

✦ HarmonyOS 云端测试服务新增功耗测试能力，可以验证 HarmonyOS 应用和原子化服务在华为真机设备上运行的功耗，包括屏幕占用时长、WLAN 占用时长、音频占用时长等。

增强特性

✦ 工程创建向导中，部分模板支持预览模板效果。

✦ 预览器新增 Mate X2 折叠屏展开态的预览能力。

✦ 服务卡片的预览支持极窄（Minimum）、标准（Default）、极宽 (Maximum) 三种尺寸。

✦ JS 和 Java 跨语言调试支持 FeatureAbility 订阅场景和分布式拉起 FA 场景。

✦ JS 调试能力增强：

支持 Restart Frame（Phone 和 Tablet 设备支持）

Hover、Inline Values、Set Value 和异常断点功能（TV 和 Wearable 设备不支持）

✦ HarmonyOS 应用测试框架功能，支持在 Java 和 JS 混合工程中同时运行 Java 和 JS 测试任务。

✦ JS/CSS/HML 编辑器能力增强：

支持 JS/CSS/HML 的面包屑导航功能

支持卡片模板中的 HML 文件中的 json 文件字段的自动补齐和跳转

支持 JS 文件查看代码结构化视图

修复的问题

✦ 修复了在 hml 文件中，当属性值为数值属性时，输入数值后的自动补全功能异常的问题。

✦ 修复了在路由器真机设备上推包安装未签名的应用时，Run 窗口显示推包成功，但实际未安装成功的问题。

✦ 修复了使用 Wearable 真机和模拟器运行 JS 测试框架进行单步调试时，需要点两次 Resume Program 才能进入下一个断点的问题。

✦ 修复了在预览 Clock 组件时，预览界面中显示的时间和代码中设置的时间不一致的问题。

✦ 修复了在 macOS 版本中，如果未在 app.js 中设置断点，则无法进入 index.js 断点的问题。

✦ 修复了 Wearable 和 TV 的调试不支持 ES6 Symbol 类型的问题。

✦ 修复了在打开 resources 中的 xml 文件时，出现 DevEco Studio 卡顿的问题。

✦ 修复了 HiLog 概率性出现不能正常打印日志的问题。