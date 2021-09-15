iPhone 13/Pro 刚发布，苹果将 AppleCare+ 失窃和遗失保障扩展到英国、澳大利亚地区

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。

据 MacRumors 报道，苹果公司已将 AppleCare+ 失窃和遗失保障范围扩大到英国和澳大利亚地区，其中包括最多两次的 iPhone 失窃或遗失事件。

这作为一项 AppleCare+ 附加计划提供给美国、日本、德国地区的客户，现在也开始面向英国和澳大利亚的客户提供，AppleCare+ 与失窃和遗失保障可以帮助那些不幸遭遇设备失窃或丢失的客户得到替换，而不必支付新设备的全部费用。该计划要求客户在其设备丢失或被盗时，必须启用查找我的 iPhone 功能。

在英国，带有失窃和遗失保障的 AppleCare+ 的费用为每月 11.99 英镑或每年支付 239 英镑（约 2131.88 元人民币），更换 iPhone 的额外超额费用为 109 英镑。在澳大利亚，AppleCare+ 与失窃和遗失保障的费用为每月 15.99 美元或每年支付 319 美元（约 2054.36 元人民币），如果发生特定的盗窃或损失事件，则需额外支付 229 美元。

IT之家获悉，AppleCare+ 失窃和遗失保障服务与标准的 AppleCare+ 套餐同时提供，但后者不包括失窃和遗失事件。