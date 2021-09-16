苹果 iPad mini 6 Geekbench 跑分出炉：A15 芯片主频降到 2.93GHz，不及 iPhone 13/Pro

IT之家 9 月 16 日消息 苹果在昨天凌晨的发布会上正式发布了 iPad mini 6，采用 8.3 英寸视网膜全面屏、A15 仿生芯片、USB-C 口、支持 5G 网络，支持 Apple Pencil（2 代），售价 3799 元起。

搭载了最新 A15 仿生芯片的 iPad mini 6 相比上一代性能提升巨大。现在，该平板已现身 Geekbench，CPU 主频为 2.93GHz，Geekbench 5 单核跑分 1596 分，多核跑分 4558 分。

从图中可以看到，iPad mini 6 搭载了 iOS 15 系统，内存为 4GB，与之前曝光的一致。

IT之家了解到，iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max 的 Geekbench 跑分也出炉了，A15 仿生处理器主频 3.23GHz，单核跑分稳定 1.7K+，多核最高可达 4.8K。

也就是说，iPad mini 6 的 A15 是进行了一定降频的，不过即使如此，也比骁龙 888+、麒麟 9000、Exynos2100 高上不少。A15 芯片拥有 6 个 CPU 内核，包括 2 个性能核心和 4 个能效核心。