约 2656 元至 3036 元，小米平板 5 海外版发布：搭载骁龙 860，11 英寸 120Hz LCD 屏幕

IT之家 9 月 16 日消息 小米今天在海外发布了小米平板 5 新品，主题是“努力玩耍，聪明工作”。官方表示，小米平板 5 是一款多功能的生产力工具，既可用于工作或课堂，又可作为优质的移动娱乐体验。

小米平板 5 搭载了基于 Android 11 的 MIUI for Pad 系统，配备了 11 英寸 WQHD+ LCD 显示屏，分辨率为 2560 x 1600，刷新率为 120Hz，亮度为 500 尼特，并支持 HDR 10 和杜比视界。为了获得良好的音频体验，小米平板 5 还配备了四个扬声器并支持杜比全景声。

即使你长时间观看最喜欢的节目，无论你在哪里观看，小米平板 5 的真实显示和内置低蓝光模式将确保清晰但安全和舒适的观看体验。

IT之家获悉，小米平板 5 搭载了 7nm 的高通骁龙 860 处理器，6GB+128GB、6GB+256GB 存储版本 ，内置 8720mAh 电池，支持 22.5W 快速充电。小米平板 5 还配备了带闪光灯的 1300 万像素后置摄像头和 800 万像素自拍摄像头。

小米平板 5 机身尺寸为 254.69mm x 166.25mm x 6.85mm，重量为 515 克。小米平板 5 拥有宇宙灰和珍珠白颜色。

小米平板 5 配备的功能将提高你的生产力。使用 1300 万像素单摄像头扫描任何文件，与同事或同学无缝分享。为了获得自然的书写体验，小米智能手写笔仅 12.2g，支持 4096 的压力灵敏度和 240Hz 的触摸采样率。

小米智能手写笔还包括方便的功能，如智能笔功能键，可以快速记下笔记，进行屏幕截图或在笔和橡皮之间轻松切换。此外，你还可以通过 800 万像素的前置摄像头为视频会议做好准备，该摄像头支持 1080P 视频通话。

小米平板 5 设备 6GB + 128GB 版本建议零售价为 349 欧元（约 2655.89 元人民币），而 6GB + 256GB 版本建议零售价为 399 欧元（约 3036.39 元人民币）。