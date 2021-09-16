小米 11 Ultra 推送 MIUI 12.5.12 稳定版更新：大量细节问题优化

IT之家 9 月 16 日消息 今日早间，小米集团副总裁常程通过社交媒体表示，小米 11 Ultra 现已推送 MIUI 12.5.12 稳定版更新。

在 MIUI 12.5.12 稳定版中，小米 11 Ultra 在笔记、控制中心、小米云服务、联系人、短信、锁屏、状态栏与通知栏、时钟等多个方面进行了优化。

IT之家了解到，小米 11 Ultra 在 3 月召开的小米春季新品发布会推出。在小米 11 Pro 的基础上，小米 11 Ultra 拥有 50 MP 的三星 GN2 超大底主摄，升级了两颗 IMX586 辅助镜头，支持全焦段 8K，拥有 120 倍的潜望式长焦镜头以及 128° 超广角镜头，还配备了 dTOF。

小米 11 UltraMIUI 12.5.12 稳定版更新内容：

MIUI12.5 增强版

【焦点计算】依据场景的智能算力调度机制，提升全机型流畅度

【原子内存】超精细内存管理机制，应用驻留全面提升

【液态存储】灵敏且高效的文件存储机制，提升系统抗老化能力

【智能均衡】对旗舰硬件性能的智能调配

笔记

优化分享笔记时图片生成速度

优化“我的摘录”文件夹更名为“摘录”

修复详情页撤销功能导致的闪退问题

修复涂鸦快速绘图功能中椭圆形状识别不准确的问题

修复大字号下以图片形式分享笔记，文字格式显示异常的问题

修复新建思维笔记后无法立即删除的问题

修复以图片分享笔记保存后会在相册生成两张图片的问题

修复搜索标题关键字不高亮的问题

修复以图片形式分享语音笔记，在分享页面长图显示不全的问题

修复添加勾选框后, 输入英文会把勾选框覆盖掉的问题

修复笔记的强提醒和摘录提醒设置项无法备份换机的问题

修复以图片形式分享笔记时加载时间过长的问题

修复清除数据后，点击智能助理的新建笔记按钮无法进入笔记的问题

修复速记面板待办编辑区域被键盘遮挡的问题

修复摘录链接完成后悬浮窗不消失的问题

修复首页多次弹出速记功能引导气泡的问题

控制中心

新增设置中智能生活功能的描述文案

优化展开功能卡片时振动效果

修复左侧第一项功能卡片展开后点击无法切换的问题

修复经典控制中心 WLAN 列表横屏时未展示所有网络的问题

修复 WLAN 和蓝牙在超级省电模式下仍可打开详情页的问题

修复左侧第一项功能卡片显示空白问题

修复“扫一扫”和“迷你小窗”开关消失问题

小米云服务

修复设置搜索云同步项缺失的问题

修复偶现查找设备应用崩溃的问题

修复地点共享位置权限无法取消的问题

联系人

优化导入大量联系人的速度

优化在联系人列表页点击联系人的响应速度

优化搜索联系人的速度

优化通话列表、联系人列表滑动流畅性

修复通话记录详情页没有下方菜单的问题

修复已删除的通话记录仍显示的问题

修复通话中跳转笔记失败的问题

修复在桌面点击拨打紧急号码快捷方式无响应的问题

修复通话记录地名重复显示的问题

修复云同步提示条的文字描述区域显示空白的问题

修复通话详情页按钮点击不灵敏的问题

修复偶现的不显示拨号按钮的问题

修复成功添加头像后返回详情页，头像不显示的问题

短信

优化各级页面操作流畅性, 提升启动速度

优化输入法联动动画流畅性

优化新建短信动画流畅性

修复偶现的闪退问题

锁屏

新增指纹是否应用于锁屏开关的功能

优化使用个别锁屏应用后, 解锁页面的提示文案的易读性

优化锁屏负一屏功能的内存占用

修复指纹解锁进入桌面之后，在任意显示图标的界面指纹动画会一直播放问题

修复使用超级壁纸，锁屏界面灭屏偶现闪黑的问题

修复个别界面灭屏指纹解锁时出现壁纸闪现的问题

修复“指纹应用于锁屏”开关默认关闭，导致部分用户无法使用指纹解锁的问题

修复指纹动画导致的崩溃问题

修复横屏界面灭屏后指纹图标消失或错位的问题

修复在游戏页面时, 指纹解锁有概率屏幕出现花屏的问题

修复蓝牙解锁成功之后, 使用错误人脸解锁跳转到密码页面直接解锁的问题

修复在插入 SIM 卡后有概率出现指纹和人脸功能失效问题

修复指纹解锁后自动黑屏跳转到锁屏，且锁屏壁纸为桌面壁纸的问题

修复个别应用在使用指纹验证时，跳回到锁屏界面的问题

修复指纹解锁时持续黑屏或闪黑，以及个别界面出现动画有误的问题

修复个别界面人脸或是指纹解锁时，解锁过程中锁屏信息消失慢的问题

修复指纹解锁进入桌面之后，指纹图标依旧显示的问题

修复指纹解锁进入桌面之后，指纹图标依旧显示，点击可播放动画的问题

修复灭屏之后指纹快速解锁导致锁屏透明问题

修复修复灭屏后立即进行指纹解锁有概率闪黑问题

修复灭屏后立即进行指纹解锁有概率闪黑的问题

修复锁屏使用三方主题后，开启超级壁纸功能，锁屏时间信息不显示的问题

修复充电动画显示时有概率内存异常的问题

修复指纹解锁时闪现桌面壁纸，且未成功解锁的问题

修复亮屏指纹解锁成功后又跳转到锁屏界面的问题

状态栏、通知栏

修复一键清理动画掉帧的问题

修复不同分辨率下锁屏状态栏图标显示的问题

时钟

优化应用启动速度

优化“响铃后删除此闹钟”选项逻辑，在闹钟设置页内修改开关选项后, 若点击取消结果不再保存

修复偶现的闹钟无法关闭的问题

修复生活早报页面滑动无响应的问题

修复重启手机后即将响铃偶现的通知不消失的问题

修复修改铃声后重启手机，恢复为默认铃声的问题

修复进入世界时钟添加页面时, 页面下方会先调起键盘的问题

计算器

新增历史记录编辑页面全选与取消按钮无障碍适配

新增换算页面内返回按钮无障碍适配

修复部分场景下小窗显示异常问题

主题

修复部分场景下关闭深色模式壁纸不生效的问题

修复退出超级省电模式后，桌面壁纸变黑的问题

修复无障碍模式下，超级壁纸点击下载时播报错误的问题

修复地球超级壁纸文字显示不完整的问题

修复超级壁纸卡片文案与按钮重叠的问题

修复设置页超级壁纸底部导航栏显示不清楚的问题

修复省电模式下，分身空间桌面壁纸与主空间相同的问题

修复分身空间中设置桌面壁纸异常显示的问题

修复大字体时，超级壁纸落地点选择页文字重叠的问题

修复部分场景下解锁时壁纸闪烁的问题

修复某些场景下的壁纸服务崩溃的问题

修复部分壁纸预览页显示异常的问题

修复锁屏界面指纹解锁屏幕闪烁的问题

相机

修复概率性问题, 提升相机稳定性

屏幕时间管理

优化后台内存占用情况

优化查看全部应用使用情况的数据加载速度

修复偶现的专注模式闪退问题

相册

新增相册内可通过双指缩放来切换视图

新增可对截屏重命名

新增可通过小爱来搜索相册内图片

优化多种场景下的 TalkBack 适配体验

优化私密相册入口位置的提示

修复闪退、停止运行、无响应等异常问题

修复部分场景下无法分享图片至微信的问题

修复新建空相册时，空相册不显示的问题

修复在图片分享页面首次使用打印功能时失败的问题

修复回收站中照片显示异常的问题

备份

优化本地备份首页的启动速度

修复部分用户备份数据丢失或恢复失败的问题

修复多个使用备份过程中导致闪退的问题

修复在手机恢复备份界面中, 下拉状态栏开启或关闭深色模式提示“备份屡次停止运行”的问题

修复手机备份横屏下打开界面会闪屏的问题

修复备份过程中点击取消手机卡住的问题

修复 U 盘备份过程中退到后台操作其他应用, 再次从状栏进入备份时, 进度会从 0 重新开始的问题

修复手机备份 100% 已完成时, 收音机备份仍显示等待中的问题

天气

优化首页上下滑动和切换城市左右滑动的流畅度

优化天气首页前后台内存

优化浮尘和扬沙的背景色

优化全机型的冷热启动，缩短启动时间修复预警推送不准的问题

修复繁体中文大字体模式下空气质量指数文案显示重叠问题

修复天气预警列表乱序的问题

修复天气浅色/深色模式切换时无法显示城市管理页面问题

修复城市管理页面城市卡片触摸后缩小不复原问题修复分享天气相册崩溃的问题

屏幕录制

修复录屏不支持麦克风立体声问题

录音机

修复偶现无法录音或播放问题

修复录音机偶现闪退问题

修复系统设置中无法搜索录音机设置项问题

日历

优化应用的启动速度

优化首页滑动时的流畅度

优化新建、查看日程的流畅度

修复查看日程偶现的闪退问题

修复从负一屏进入日历的闪退问题

修复横屏下周视图周数显示的问题

小米帐号

优化优化登录验证码获取失败问题

游戏加速

修复游戏加速自动连招弹出异常问题

手机管家

优化地震预警首页定位信息刷新不及时的问题

优化地震预警定位在切换深色模式时无法展示的问题

优化手机管家冷启动速度慢的问题

优化病毒扫描结果页上下滑动不跟手的问题

优化隐私授权弹窗适配大字体

修复手机管家首页部分功能无障碍语音播报失效的问题

修复部分机型双开应用启动失败的问题

修复异常检测功能关闭飞行模式后出现异常的问题

修复无障碍模式下应用锁失效的问题

修复智能双卡切换时，主副卡流量警戒值通知异常的问题

修复应用锁切换深色模式下看不清内容的问题

修复应用锁大字体模式下文字显示不全的问题

修复部分机型大字体模式下耗电排行显示不全的问题

修复退出省电模式后屏幕刷新率不会自动恢复的问题

修复部分机型从设置内搜索无线反向充电进电池后页面崩溃的问题

修复省电优化设置页面部分按钮无障碍语音播报异常的问题

修复病毒扫描的扫描结果异常的问题

修复第一次使用病毒扫描时, 提示框部分内容被遮挡的问题

修复病毒扫描的应用支付管理页面应用重复添加的问题

修复修复手机管家偶现的无响应的问题

修复部分场景下骚扰拦截失效的问题

修复退出省电模式后屏幕刷新率不会自动恢复的问题

修复高能时刻视频列表页状态栏不消失的问题

修复视频工具箱音效增强在耳机状态时未生效的问题

修复游戏工具箱中 FPS 值显示错误的问题

修复视频工具箱杜比全景声在播放本地视频时未生效的问题

修复和平精英右上角屏幕区域点击不灵敏的问题

修复游戏加速高级设置档位调节失效的问题

修复已开启 5G 优化建议后再次弹出提示的问题

修复视频工具箱偶现闪退的问题

修复视频应用中手机重启，护眼模式状态错误的问题

悬浮球

修复一键换机后悬浮球单手模式无法打开问题

修复调节分屏大小时悬浮球贴边唤醒区域条闪烁问题

其他