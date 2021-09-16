苹果 iPhone 13/Pro 系列电池容量公布，续航时间大大提升

IT之家 9 月 16 日消息 苹果昨日推出了四款新 iPhone ，虽然没有在发布会上注明电池容量但宣称其续航时间大大提升。

IT之家了解到，苹果 iPhone 13 mini 一次充电可以比 12 mini 多用 1.5 小时，iPhone 13 则可多用 2.5 小时，且 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 也有着同样的涨幅。

Chemtrec 网站现公布了苹果的一份文件，苹果在其中列出了旗下产品的官方电池容量。不出所料，这一代 iPhone 电池容量全面上升……

苹果 iPhone 13 系列采用了更高效的 A15 仿生芯片和更大的电池，因此续航性能提升了 1.5~2.5 个小时。

根据发布的数据，苹果 iPhone 13 mini 采用了 9.57 瓦时的电池，相比之下 iPhone 12 mini 的电池仅为 8.57 瓦时，增幅约为 9%。

标准版的 iPhone 12 的采用了 10.78 瓦时电池，而 iPhone 13 增加到了 12.41 瓦时，增幅约为 15%。

值得一提的是，同尺寸的苹果 iPhone 12 Pro 的电池容量和 iPhone 12 一样都是 10.78 瓦时，但这一代的 iPhone 13 Pro 增加到了 11.97 瓦时（+11%），相比 iPhone 13 有所折扣，可能是更强的后置镜头模组占用了更多的内部空间所致。

最后，苹果新旗舰 iPhone 13 Pro Max 配备了 16.75 瓦时的电池，相比去年的 12 Pro Max 增加了 18%（后者内置 14.13 瓦时电池）。

苹果官网的技术规格页面上，iPhone 13 Pro Max 可以连续播放 28 小时的视频，甚至即使是最小的 iPhone 13 mini 也能连续观看 17 个小时的视频。当然，日常使用肯定达不到理想情况，但续航相比 iPhone 12 系列确实大有提升。

不过万事皆有其相应的代价，所以很显然 iPhone 13 系列更长的续航和更强的性能双重提升背后是以重量和厚度为牺牲品的，不过好在，大部分用户都表示他们认为这点代价相比续航的提升还是很值得的。