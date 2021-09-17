谷歌云试图抢占 SAP 软件云市场，但击败微软和亚马逊并不易

北京时间 9 月 17 日早间消息，据报道，由于全球领先的企业软件供应商 SAP（译者注：中文译名思爱普）为许多公司的业务运营和客户关系维护提供了至关重要的软件，亚马逊、谷歌和微软这样的企业技术公司正在推动客户将 SAP 应用转移到他们各自的云计算中。

截至目前，亚马逊网络服务和微软已经超过了谷歌云，但一些 SAP 合作伙伴表示，谷歌在最近几个月已经开始迎头赶上。他们还指出谷歌云最近完成了几项大型合作，比如今年早些时候宣布的 SAP 与惠而浦的合作，谷歌以此继续缩小与亚马逊网络服务和微软之间差距。

亚马逊没有回应置评请求。微软和谷歌云也拒绝置评。

“SAP 有多个云方案来支持客户的选择，”SAP 的一位发言人告诉对媒体表示，“我们正在建立一个强大的云合作伙伴网络，为客户提供灵活、可靠、物有所值和安全的选择。”

SAP 的合作伙伴、NTT 数据服务公司副总裁艾米丽・刘易斯-平内尔（Lewis-Pinnell）表示，SAP 的企业资源规划软件，或称为 ERP，是谷歌云的一个“强大组件”。

“他们说，我们对于支持你的 ERP 环境非常认真。”刘易斯-平内尔说，“我们正在进行投资。我们会继续为之努力。这是他们的重要组成部分。他们有很好的产品，但却不知道如何销售。他们基本上是一家工程公司。”

不过，合作伙伴表示，这三种云计算都提供类似的服务。刘易斯-平内尔说，当 SAP 迁移到云时，他们选择哪种云的最大因素是他们已经在使用的云。

例如，如果一家公司已经在使用微软，那么它很可能也会在其 SAP 应用程序中使用微软的云。据媒体此前报道，SAP 和微软曾有一个旗舰云合作伙伴关系，尽管后来合作关系偏离了他们共同的市场推广战略。富士通一位发言人表示，根据客户需求，该公司认为微软的 Azure 是最受欢迎的选择，尽管它也支持希望使用多个云服务的客户。

富士通发言人表示:“虽然我们不能代表我们的客户发言，但这一选择受欢迎的一个可能原因是 SAP 和微软之间的合作战略，以及微软 Office 产品在企业领域的卓越质量。”

此外，客户还会考虑哪种云能够给他们带来最好的交易，并成为与他们合作的最佳合作伙伴。

德勤全球首席商务官汤姆・加利西亚 (Tom Galizia) 告诉媒体：“最终，客户会真正偏向能和他们匹配的某些特定云。”

尽管谷歌云有一些很大的障碍，但有迹象表明它正在不断进步。加利西亚说，他看到客户希望谷歌帮助他们的公司变得更像谷歌，比如专注于创新和数据分析。此外，谷歌云一直在投资更多的合作伙伴，帮助客户将 SAP 转移到其云上。

“谷歌正在积极增加合作伙伴的数量，”SAP 合作伙伴 Dickinson + Associates 的总裁唐纳德・迪金森（Donald Dickinson）表示，“合作伙伴的涌入将创造动力，帮助谷歌迎头赶上。”

德勤 SAP 首席技术官达尔文・迪诺（Darwin Deano）表示，尤其是在过去六个月里，谷歌云已经缩小了与竞争对手的差距。德勤负责 SAP 向亚马逊网络服务和谷歌云迁移的工作。迪诺发现这两家云服务提供商平均每周达成三笔交易。

合作伙伴还表示，他们看到客户开始使用多个云服务，因为这能带来更强的韧性。

SAP 合作伙伴 Eightfold AI 公司总裁卡迈勒・阿卢瓦利亚（Kamal Ahluwalia）说：“SAP 一直非常支持这一点，他们不是试图强迫客户使用技术，而是让客户很容易解决问题。”