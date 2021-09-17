4299 元起，vivo X70 Pro/Pro + 正式开售：专业影像芯片 V1 + 标配蔡司 T * 镀膜

IT之家 9 月 17 日消息 今日，vivo X70 Pro 与 vivo X70 Pro + 在线上线下同步正式开售。vivo 官方数据显示，从发布到预售阶段，X70 Pro+ 预售量打破了 vivo 4000 + 价位段全网最高的记录。

vivo X70 Pro

8GB+128GB：4299 元

8GB+256GB：4599 元

12GB+256GB：4799 元

12GB+512GB：5299 元

vivo X70 Pro+

8GB+256GB： 5499 元

12GB+256GB：5999 元

12GB+512GB：6999 元

设计方面，vivo X70 系列顶部与底部均采用棱线设计。vivo X70 Pro 拥有独白、至黑、星云三款配色，其中至黑与星云采用萤石 AG 工艺；vivo X70 Pro+ 则采用陶瓷云窗设计，拥有至黑、旅程与旷野三款配色。

相机方面，vivo X70 系列全系标配蔡司 T * 镀膜。其中，vivo X70 Pro 采用定制的 IMX766V 大底传感器，配备第二代 CFA 以及索尼全新的 +α 减反工艺，搭配全新微云台融合防抖。同时，vivo X70 系列人像摄像头采用 IMX663 定制传感器，拥有 2PD 技术，支持全像素双核对焦。

IT之家了解到，vivo X70 Pro 搭载 vivo 自主研发的专业影像芯片 V1，提供 NR 智能降噪、MEMC 智慧插帧以及相关算法的功耗降低三大能力。该机还支持 VIS 五轴视频防抖、全系激光对焦、超逆光纯净夜景等功能。

vivo X70 Pro+ 在主摄上首次使用在高端单反镜头里才会采用的“超低色散高透玻璃镜片”，配备 360° 地平线防抖功能，超大底主摄、超广角微云台主摄、专业人像主摄以及潜望式超远摄均配备光学防抖。

屏幕方面，vivo X70 Pro + 采用 6.78 英寸 2K・E5 超感自由屏，支持最高 300Hz 触控采样率、1000Hz 的瞬时采样率峰值及 10bit 色阶，支持全新的 MicroLens 光刻技术和 1-120Hz 的 LTPO 自由帧率。

配置方面，vivo X70 Pro+ 搭载高通全新旗舰平台骁龙 888+ 芯片、增强版 UFS3.1 、增强版 LPDDR5、自研的内存融合 +4G 技术及 HID 碎片整理技术。vivo X70 Pro 则拥有三星 Exynos 1080 和天玑 1200-vivo （vivo X70t Pro）两个处理器版本。

此外，vivo X70 Pro+ 采用 4500mAh 电池 + 55w 闪充 + 50W 无线闪充 + 10W 反向无线充电续航组合。