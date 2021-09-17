苹果 iPhone 13/mini/Pro 系列今晚 20 点开启预购：加量减价，5199 元起

IT之家 9 月 17 日消息 全新的 iPhone 13 系列将于今天晚上 8 点开启预购，9 月 24 日正式发售，起售价 5199 元，感兴趣的IT之家小伙伴可以提前定好闹钟。

IT之家了解到，全新的 iPhone 13 系列提供了 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四个版本，屏幕尺寸依旧分别为 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸，依然采用“刘海”设计，但面积较之前减小了 20%，这也是新机在正面外观上最大的变化。除此之外，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还搭载了自适应高刷新率显示屏，最高支持 120Hz 刷新率。

性能方面，iPhone 13 系列搭载了最新的 A15 仿生芯片，其内部的晶体管数量达到了 150 亿，6 核心的设计其内部包含了 2 个性能核心以及 4 个能效核心，数据处理优势达到了 50%，AI 算力每秒可达 15.8 万亿次，初步跑分测试显示，新的处理器 GPU 性能较上代提升高达 50% 左右。

影像方面，iPhone 13 和 iPhone 13 mini 后置双摄系统采用对角线布局，由一枚超广角摄像头和一枚主摄广角摄像头组成，均用上了新的传感器，主摄引入了上一代 Pro 系列的位移式传感器，同时换上了更大的感光元件，进光量提升了 47%。而 iPhone 13 Pro 系列的摄像头升级更加激进，长焦更换为 77mm 的 3 倍光学变焦摄像头，并拥有 F2.8 的大光圈、光学防抖；广角摄像头拥有 F1.5 的超大光圈、位移式防抖；超广角镜头则配备了 F1.8 光圈，支持最近 2cm 的微距模式。同时，三枚摄像头的传感器尺寸都变得更大，并全部支持夜景模式。

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新机具体售价如下：

iPhone 13 mini

该系列机型售价 5199 元起，相比上一代 64GB 的 5499 元有所降低。

128GB：5199 元

256GB：5999 元

512GB：7599 元

iPhone 13

该系列起售价 5999 元，相比 iPhone 12 64GB 型号的 6299 元有所降低。

128GB 版本售价：5999 元

256GB 版本售价：6799 元

512GB 版本售价：8399 元

iPhone 13 Pro

128GB 版本售价：7999 元

256GB 版本售价：8799 元

512GB 版本售价：10399 元

1TB 版本售价：11999 元

iPhone 13 Pro Max

128GB 版本售价：8999 元

256GB 版本售价：9799 元

512GB 版本售价：11399 元

1TB 版本售价：12999 元

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