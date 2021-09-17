华为王军：今年汽车投资超 10 亿美元，未来电车将变成光车

9 月 17 日消息，9 月 15 日至 17 日，由中国汽车工程学会、中国科学技术协会和海南省人民政府共同举办的 2021 世界新能源汽车大会在海南省海口市召开。

在 9 月 17 日上午的活动中，华为技术有限公司智能汽车解决方案 BU 首席运营官王军出席并发表了演讲。

王军在演讲中介绍了华为在智能汽车领域的合作模式、研发进展以及技术成就等情况，并透露最近华为 HI 可能会有“令人激动”的大动作。

现在是世界智能电动汽车发展的黄金时代，华为紧抓住时代发展的机遇，进入汽车行业。

目前，华为已经发布多款智能汽车零部件产品，并已经获得合作伙伴和消费者的认可。

下面是王军演讲的核心观点提炼：

一、华为不造车 只帮助车企造好车

王军首先在发言中表示，华为致力于把数字世界带入每一辆车，为用户带来极致的出行体验。

但是华为并不造车，而是把华为 30 多年的 ICT 能力与汽车行业深度融合，帮助合作车企造好车。

▲ 华为帮助车企造好车

目前，华为与各车企主要采用两种合作模式。

第一种是华为 inside 模式。华为与长安、北汽、广汽三家车企进行战略合作，支持车企打造各自的子品牌。

并且这三家车企在经华为授权后，新车型可以使用华为 HI 的标志，这代表车辆应用华为全栈智能汽车解决方案。

王军称这是一种极具创新性和开放性的合作模式，可以深度整合华为与车企的优势资源，共同打造高品质的智能汽车，为用户提供极致的出行体验。

第二种是传统的零部件供应商模式，也就是华为向车企客户提供高品质的零部件。

今年，华为在汽车零部件研发领域的投入超过 10 亿美元（约合 64 亿元人民币），共拥有 5000 人的研发团队，并在中国日本欧洲多地拥有超过 10 座研发中心。

目前，华为已经上市 30 多款零部件，并获得车企和合作伙伴的高度认可，华为的“朋友圈”在快速扩大。

未来，华为将坚定地走平台 + 生态的道路，为车企们提供汽车数字平台的基础要素，降低智能汽车的开发难度。

▲ 华为将加大研发投入

华为围绕三大计算平台，包括自动驾驶域平台，座舱域平台、车控域平台，打造多域协同的框架 HAS Core，并与合作伙伴联合定义软硬件接口，共同发展智能汽车。

在充电方面，目前市面上大多数的电动车均采用 400V 的充电功率，车辆的充电时间较长，用户的充电体验并不理想。

现在，800V 的充电功率已经陆续成为豪华电动车的标配，得益于充电功率的增加，充电时间大幅减少，让充电不再成为一件令电动车主烦恼的事。

王军表示，华为在动力域上的全栈高压平台解决方案，采用的是 AI 加持的 800v 闪充技术，可以让充电速度提升 30%，车辆充电至 80% 仅需 15 分钟。

二、ADAS 三大核心能力 鸿蒙空间万物皆可连

在高阶智能驾驶领域，华为目标是为用户打造从家到办公室的日常通勤中的连续的智能驾驶体验。

其中，华为 ADAS 具备三大核心能力。

首先是领先的全栈算法，可以应对中国的复杂道路场景，以及具备机器学习能力，让车辆可以越开越“聪明”。

其次是超级的数据湖，华为测试车队每年的开放道路测试里程都达到千万公里级别，可以更好地促进系统持续迭代优化。

第三是华为 ADAS 具备超强的硬件能力，其中央计算中心支持 400TOPS、800TOPS 两档算力。

传感器方面，华为采用三个激光雷达，六个毫米波雷达以及 13 个摄像头，是当前量产硬件配置最高的智能驾驶系统。

▲ 华为 ADAS 三大核心能力

在智能座舱方面，华为的鸿蒙空间可以实现车与手机、手表、智慧屏、家居系统的无缝链接，将人、车、家、办公场景实现真正的万物互联。

华为以硬件模块化，接口标准化，系统平台化为目标，将座舱硬件和鸿蒙系统进行平台化开发，新增 12 个车机子系统，语音视觉音效七大座舱观念能力，并提供全套的工具帮助合作伙伴快速开发和迁移应用。

目前，华为已经汇聚了 80 多家软硬件合作伙伴，携手推进座舱智能化转型。

▲ 华为万物互联体验

三、光技术陆续上车 提供五大车云服务

华为在光通讯领域已经连续 12 年在全球排名第一，在光学显示芯片，自由曲面镜、空间光学方面有深厚的技术积累。

华为把领先的光技术应用于车围绕人眼所及之处的场景化需求，打造 AR HUD、座椅背显、激光大灯等多款光成像产品。

智能车载光技术的应用让车载显示从液晶屏时代进入超大屏幕光成像时代，突破物理限制，获得沉浸感更强的虚拟大屏。

王军表示，华为未来不排除在车内的通讯系统上从电到光的转变，未来实现从电车到光车的转变。

▲ 华为智能车载光技术

华为智能车云服务，基于大数据和 AI 服务，向车企提供自动驾驶服务云服务，车联网云服务，三电云服务，高精地图云服务以及 V2X 云服务五大云服务。

最后，王军表示将于今年 12 月份开放苏州的创新中心，并每年提供 5000 万元的设备支持，三年内投入 300 多位专家，携手车企与合作伙伴共同创新。

结语：华为加速智能汽车创新

目前，电动汽车已经从政策驱动转变为销量驱动，消费者购买电动汽车的驱动因素也逐渐从价格转变为产品和服务体验。

华为依靠自己在 ICT 领域多年的经验积累，将为各大车企提供智能化的软硬件产品，继而为消费者带来更加丰富的用车体验。

自从华为宣布正式进入智能汽车领域后，就开始从智能化出发，加速智能汽车的创新与进步。