神舟十二号 3 名航天员顺利出舱，完成三个月空间站任务

IT之家 9 月 17 日消息 9 月 17 日 13 时 30 分许，神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后，安全降落在东风着陆场预定区域。航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波状态良好，顺利出舱，神舟十二号载人飞行任务取得圆满成功。

据悉，航天员汤洪波率先出舱，聂海胜、刘伯明也紧接着出舱。目前 3 名航天员正在返回舱旁进行重力再适应，有人员正在为航天员进行护理，之后 3 名航天员将乘直升机转移。

航天员汤洪波接受采访时说，此次此刻十分想念亲人和战友们，想对湖南老家的父母说：“爹爹妈妈我回来啦！身体好，精神好，非常好！”刘伯明说，在中国自己的空间站进行太空漫步，是我的幸运，更是一种幸福。值得一提的是，今天还是刘伯明的生日。

12 时 43 分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十二号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离。返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队第一时间抵达着陆现场，返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。

IT之家了解到，神舟十二号载人飞船于 6 月 17 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，3 名航天员进驻核心舱，进行了为期 3 个月的驻留，在轨飞行期间进行了 2 次航天员出舱活动，开展了一系列空间科学实验和技术试验，在轨验证了航天员长期驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等空间站建造和运营关键技术。神舟十二号载人飞行任务的圆满成功，为后续空间站建造运营奠定了更加坚实的基础。