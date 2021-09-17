历史性一刻：神舟十二号载人飞船返回舱顺利着陆

IT之家 9 月 17 日消息 据央视新闻报道，9 月 17 日 13 时 30 分许，神舟十二号载人飞船返回舱反推发动机成功点火后，安全降落在东风着陆场预定区域。这是神舟飞船首次在东风着陆场着陆。

神舟十二号返回舱舱门打开，三名航天员状态良好。

据央视新闻消息，在神舟一号到神舟十一号任务中，东风着陆场作为载人飞行任务备份着陆场，一直与四子王旗着陆场同步建设，随着我国载人空间工程不断深入发展，东风着陆场常态化应急待命的优势不断显现。

IT之家了解到，2021 年 6 月 17 日，神舟十二号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员领命出征，开启为期 3 个月的飞行任务，三人成为中国载人航天进入空间站阶段后的首批太空访客。

神舟十二号载人飞行任务是我国组织实施的第七次载人航天飞行，也是中国空间站关键技术验证和建造阶段的第一次载人航天飞行。在轨运行期间，航天员在空间站组合体中完成了长期驻留试验，考验了空间站组合体对航天员生活、工作、健康的保障能力、相关技术，以及航天员执行飞行任务的能力。与此同时，航天员组织实施了两次出舱活动，在机械臂支持下，开展了空间站舱外有关设备组装等作业。

神舟十二号航天员乘组在空间站组合体工作生活了 90 天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。返回之前，神舟十二号载人飞船与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术，为后续载人飞行任务奠定了重要技术基础。