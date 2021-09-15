亚马逊计划在美国招聘 12.5 万名员工，平均时薪 18 美元

9 月 15 日消息，美国当地时间周二，零售巨头亚马逊表示，随着劳动力市场对工人的竞争继续升温，该公司正寻求在全美范围内再招聘 12.5 万名新员工，从事物流方面的兼职和全职工作，平均薪酬为每小时 18 美元（约 116.1 元人民币）。

在宣布此次大规模招聘之前，亚马逊于本月早些时候表示，将招聘 4 万个企业和科技工作岗位。自新冠肺炎疫情爆发以来，亚马逊称其已经在全美范围内雇佣了 45 万名工人。

亚马逊运输服务业务副总裁大卫・博兹曼 (David Bozeman) 表示，这些新员工的时薪将从亚马逊最低的每小时 15 美元到每小时 22.5 美元不等，这取决于“全美各个市场的不同竞争环境”。

亚马逊还表示，将在某些地点提供 3000 美元的签约奖金。这些地点的新仓库员工只要出示自己接种新冠肺炎疫苗的证明，就可以在工作第一天额外获得 100 美元的奖金。

全职员工将拥有健康、视力和牙科保险、401 (K) 退休计划以及长达 20 周的带薪育儿假和学费保险。博兹曼说：“我们还将帮助员工完成他们的大学学业，获得高中文凭、GED 证书以及英语作为第二语言的证书。”

亚马逊今年表示，该公司已经在美国开设了 250 多个新的配送中心、机场枢纽和其他设施。该公司计划仅在 9 月份就再开设 100 个新设施。

从沃尔玛到塔吉特 (Target)，数十家公司已经开始提供教育福利、加薪和签约奖金等激励措施来吸引新员工，亚马逊也不例外。上周，这家电商巨头表示，将支付其全美 75 万名小时工的大学学费，包括书费和杂费。

新的招聘将使亚马逊在美国的员工总数超过 100 万人，这还不包括为亚马逊 Prime 快递运营工作的零工和合同工。

据报道，亚马逊始终难以招聘和留住其配送中心和仓库运营所需的员工，员工对工时配额、工伤率、人力资源系统故障、疫情防护规则和其他问题的不满导致流失率非常高。亚马逊是美国第二大私营雇主，仅次于沃尔玛，后者在美国约有 160 万名员工。

对于上述问题，博兹曼回应称：“我们的员工觉得自己很安全。我本人也总是和员工交谈，亚马逊的工作条件真的很好，我们的工资也很高。”