亚马逊 CEO 称仓库工人安全是头等大事，但是配送司机依然面临风险

北京时间 9 月 15 日早间消息，据报道，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）于本周二上午在接受采访的时候强调了该公司对仓库工人安全的承诺。

贾西在采访中表示，亚马逊 6000 名员工致力于改善仓库的工作环境，让工人更加安全。他还补充说，这家电子商务巨头将在 2021 年内投资 3 亿美元，用于保障仓库员工的人身安全。

贾西承认，在安全保障方面，该公司依然有提升的空间，从而降低员工受伤的概率。但是他也同时表示，亚马逊在安全方面已经取得了进展。他说道：“对我们来说，员工安全是我们履行中心工作的第一要务。”

此前有媒体报道称，2020 年中，每 100 名亚马逊仓库工人中，就有 6 人在工作中受伤。

亚马逊仓库的员工受伤率是沃尔玛仓库的两倍有余，2016 年至 2019 年间，美国履约中心内的员工受伤率都在逐年上升。

该公司此前曾宣布，在即将投资的 3 亿美元中，一部分将用于为员工的心理健康、身体健康和营养提供支持。

在接受采访期间，贾西没有对货车司机所面临的风险发表评论，他只是表示 3 亿美元的投资将影响仓库内的工人。

亚马逊最近遭受了外界的批评，原因是该公司否认货车司机因为严格的工作时间限制，而不得不在水瓶里小便，以节省时间。

亚马逊货车司机对媒体表示，由于工作中缺乏休息时间，他们在驾驶过程中面临着多种风险，例如超速。报道称，与亚马逊签约的私人快递公司，也会告诉工人们忽略安全带损坏和后视镜损坏等安全风险。

随后亚马逊公司发言人称这种说法是“不准确的”，并澄清说履行中心的工人可以在任何时候使用卫生间。亚马逊没有立即发表评论。