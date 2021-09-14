美国扩大对亚马逊的诉讼范围，涵盖更多商品

北京时间 9 月 14 日消息，据报道，华盛顿特区总检察长卡尔・拉辛（Karl Racine）昨日扩大了对亚马逊的诉讼范围，现包括亚马逊批发购买并直接销售给消费者的商品。

今年 5 月，华盛顿特区总检察长拉辛对亚马逊提出新的反托拉斯诉讼，指责该公司通过对第三方卖家的控制来扼杀竞争。诉讼称，亚马逊滥用其市场地位，提高了商品的整体价格，阻止独立卖家在其他平台上以更低的价格提供产品。

亚马逊上出售的大部分商品，都是由这样的第三方卖家销售的。但亚马逊也经营着庞大的传统零售业务，直接从大型消费品公司购买商品，然后自己销售。在更新后的起诉书中，拉辛声称，亚马逊在这一领域的行为鼓励了人为抬高消费价格。

据悉，亚马逊与其批发商的销售协议包括“最低利润率协议”。根据该协议，批发商向亚马逊保证一定的最低利润。起诉书称，如果亚马逊以低于商定利润的价格出售产品，批发商必须向亚马逊补偿差额，数额可能达到数百万美元。

起诉书称：“作为这项协议的实际效果，第一方卖家（FPS）有动机在其他在线市场上维持更高的价格，以确保亚马逊不会因为其他地方的价格较低而降价。”

对此，亚马逊尚未发表评论。但在回应最初的诉讼时，亚马逊表示：“华盛顿总检察长把事情弄反了，卖家为他们在我们店里提供的产品设定自己的价格。司法部寻求的救济将迫使亚马逊向客户提供更高的价格，这与反垄断法的核心目标背道而驰。”