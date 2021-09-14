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美国扩大对亚马逊的诉讼范围，涵盖更多商品

2021/9/14 6:43:09 来源：新浪科技 作者：- 责编：玉笛
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北京时间 9 月 14 日消息，据报道，华盛顿特区总检察长卡尔・拉辛（Karl Racine）昨日扩大了对亚马逊的诉讼范围现包括亚马逊批发购买并直接销售给消费者的商品

今年 5 月，华盛顿特区总检察长拉辛对亚马逊提出新的反托拉斯诉讼，指责该公司通过对第三方卖家的控制来扼杀竞争。诉讼称，亚马逊滥用其市场地位，提高了商品的整体价格，阻止独立卖家在其他平台上以更低的价格提供产品

亚马逊上出售的大部分商品，都是由这样的第三方卖家销售的。但亚马逊也经营着庞大的传统零售业务，直接从大型消费品公司购买商品，然后自己销售。在更新后的起诉书中，拉辛声称，亚马逊在这一领域的行为鼓励了人为抬高消费价格。

据悉，亚马逊与其批发商的销售协议包括“最低利润率协议”。根据该协议，批发商向亚马逊保证一定的最低利润。起诉书称，如果亚马逊以低于商定利润的价格出售产品，批发商必须向亚马逊补偿差额，数额可能达到数百万美元。

起诉书称：“作为这项协议的实际效果，第一方卖家（FPS）有动机在其他在线市场上维持更高的价格，以确保亚马逊不会因为其他地方的价格较低而降价。”

对此，亚马逊尚未发表评论。但在回应最初的诉讼时，亚马逊表示：“华盛顿总检察长把事情弄反了，卖家为他们在我们店里提供的产品设定自己的价格。司法部寻求的救济将迫使亚马逊向客户提供更高的价格，这与反垄断法的核心目标背道而驰。”

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关键词：亚马逊

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