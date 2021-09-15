3399 元起，华硕发布 a 豆 14 及 adol x 中国航天太空创想联名版：重 1.39kg

IT之家 9 月 15 日消息 华硕今晚举办了 2021 年秋季新品发布会，推出了灵耀系列、灵耀 X 系列、ProArt 创艺国度系列、无畏系列等产品。

IT之家了解到，华硕今日还推出了 a 豆 14 笔记本电脑、以及科技感十足的 adol x 太空创想联名款和 a 豆智能 App。

a 豆 14 以及航天版分为英特尔酷睿和 AMD 锐龙两种版本，售价自 3399 元至 5399 元。

a 豆 14 锐龙版搭载 6 核的 R5-5500U 处理器，辅以 16G+512GB 存储，支持 DC 调光，售价 3999 元。

a 豆 14 酷睿版搭载 11 代酷睿 i3-1115G4 版本采用 8GB 内存，拥有 512GB 存储和地蓝光大屏，售价 3399 元。

a 豆 14 酷睿版搭载 11 代酷睿 i5-1135G7 版本拥有 16GB 内存和 512+32GB 傲腾，还有高色域屏幕，售价 4299 元。

a 豆 14 航天版搭载 8 核的 R7-5700U 处理器，辅以 16G+512G 存储，100% sRGB 大屏，售价 4599 元。

a 豆 14 航天版还有 11 代酷睿 i7-1165G7 版本，售价 5399 元。

adol x 太空创想联名款



为纪念中国航天事业创立的 65 周年、空间站天和核心舱的成功发射、神舟十二号在圆满完成，华硕特地推出了这款 adol x 太空创想联名款，另外还有 a 豆平板航天联名版也同步亮相。

华硕 a 豆 14

华硕 a 豆 14 笔记本电脑整体性能提升 40%，支持选配 100% sRGB 高色域屏，C 面及 D 面采用环保亲肤涂层，提供极光白、幻金粉、钛空银三款颜色，采用金属喷砂阳极工艺，整机重量只有 1.39kg。