华硕推出灵耀 X 双屏 Pro：标压 CPU+RTX3080、双 4K 触控屏

IT之家 9 月 15 日消息 在今日的发布会上，华硕推出了多款产品，例如华硕灵耀 X 双屏 Pro 笔记本电脑，9 月 22 日首发价 29999 元。

华硕灵耀 X 双屏 Pro 搭载英特尔 11 代标压酷睿 i9-11900H 处理器，辅以 RTX3080 独显以及 PCle 4.0 SSD，100% DCI-P3 色域的 4K OLED 触控屏和 4K 全宽度可抬升触空副屏，还有触控笔，通过莱茵以及潘通认证，支持 DC 调光。

IT之家了解到，该机拥有双满速雷电 4 与 HDMI 2.1 接口，内置 92Whr 大电池，续航提升约 30%，还有 3D 红外摄像头，整机通过 MIL-STD 810H 级测试，“硬核体魄坚若磐石”。

此外，该机还有 AAS Plus 风洞技术，配合双风扇六热管强效散热系统可实现 135W 整机性能释放。

值得一提的是，该机还有华硕特色创意控制面板 Control Panel，在新设计的创意控制面板上，你可以创建自定义的虚拟滑块，按钮和旋钮，还能通过简单的编程以适配 Adobe Premiere，After Effects Photoshop 和 Lightroom 等应用内几乎所有功能。