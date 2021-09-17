苹果股东：公司在促进可持续发展的同时抑制维修的做法是“虚伪的”

IT之家 9 月 17 日消息 最近提交的一份苹果公司股东决议书要求该公司扭转其“反维修做法”，称这与苹果公司作为气候领导者的声誉相冲突。

美国公共利益研究联合会 U.S. PIRG 和其相关的共同基金公司 Green Century Capital Funds 最近向苹果和约翰-迪尔提交了决议，要求他们说明其“反竞争的维修政策”。

该决议称苹果公司在促进可持续发展的同时抑制维修的做法是“虚伪的”，其补充说，苹果如果不改变其限制性维修政策，“有可能失去其作为气候领导者的声誉”。

此外，该决议还针对苹果公司在全美范围内广泛游说反对维修权立法的行为。苹果公司公开反对维修权法案，这些法案保证维修工具、文件和资源的可用性，苹果的理由是出于客户安全和安全风险考虑。

根据 Green Century Capital Funds 引用的研究，电子废物是世界上增长最快的废物流之一。此外，研究指出，到 2040 年，互联网设备将占所有温室气体排放量的 14%。

“消费者希望通过修复他们的电子产品来减少自己的碳足迹，而苹果公司必须帮助他们实现这一目标，”Green Century 总裁莱斯利-塞缪尔里奇说，“这是对公司、消费者和地球最好的做法。”

IT之家了解到，2021 年早些时候，美国众议院提出了一项新的维修权立法，标志着此类法案首次在国家层面上提出。《维修权》的倡导者希望公司能发布产品原理图，并向维修店出售备件。因为维修店通常更便宜，对客户来说也更方便，但苹果支持的安全创新中心协会告诉立法者，这种立法“将使黑客获得成千上万的互联网连接产品的数字钥匙”。