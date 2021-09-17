消息称小米云流量将于 9 月 30 日停止服务

IT之家 9 月 17 日消息 据网友反馈，小米云流量 QQ 群运营人员对外发布称，小米云流量 App 将于 9 月 30 日停止服务。
首先非常感谢米粉用户，在 3 年多的时间里对云流量的大力支持，在次过程中我们经过无数个日日夜夜的努力，才为米粉带来的一款无卡上网的产品，但是，经公司多方面的决策于 9 月 30 日之后云流量 App 停止运营，在此，代表云流量的全体员工对所有支持云流量的米粉们说声再见!
温馨提示:
1、因云流量 App 停运，造成流量无法及时用完的，可以联系在线客服进行退款处理。
2、所有完成实名认证的用户，云流量将会进行解绑实名和销卡处理。
IT之家获悉，据小米应用商店介绍，云流量是小米移动与吉客猫联合推出的 CloudSIM 上网服务。CloudSIM，又叫云卡，可将远端 SIM 卡传输到手机终端，享受和常规实体 SIM 卡一样的上网体验。作为第二卡槽首选，云流量可以帮你享受到更全面信号覆盖和特惠的资费。
适配机型：小米 MAX3、红米 note7、红米 note8。
限制机型和系统：Root 或机型不适配不能使用。
使用方法：
【桌面首页】-【系统工具】-【全球上网】-【云流量】-【购买或领取流量】-【启动连接】
应用场景：
①移动业务老客户，主卡套餐太贵太少。使用云流量，特惠流量用不完。
②出行在外，主卡网络信号差，但其他服务商信号好。使用云流量，智选最佳网络，信号覆盖更全面。
③想办新卡，嫌麻烦。使用云流量，0 月租，即买即用，随用随停无负担。
注意事项：
①实体卡，使用云流量需要插入一张可联网的实体卡，通过实体卡将云 SIM 卡下载到手机终端上才能实现上网，因此云流量会占用一个卡槽位。
②实体卡需要在如下网络制式才能下载云卡：移动 2/4G、联通 2/3/4G、电信 4G (开通 VoLTE)。