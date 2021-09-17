消息称小米云流量将于 9 月 30 日停止服务

IT之家 9 月 17 日消息 据网友反馈，小米云流量 QQ 群运营人员对外发布称，小米云流量 App 将于 9 月 30 日停止服务。

首先非常感谢米粉用户，在 3 年多的时间里对云流量的大力支持，在次过程中我们经过无数个日日夜夜的努力，才为米粉带来的一款无卡上网的产品，但是，经公司多方面的决策于 9 月 30 日之后云流量 App 停止运营，在此，代表云流量的全体员工对所有支持云流量的米粉们说声再见!

温馨提示:

1、因云流量 App 停运，造成流量无法及时用完的，可以联系在线客服进行退款处理。

2、所有完成实名认证的用户，云流量将会进行解绑实名和销卡处理。