一加新机通过 3C 认证：支持 65W 快充，预计为一加 9 RT

IT之家 9 月 16 日消息 一款型号为 MT2110 的一加 5G 新机获得 3C 认证，配备最大 65W 快充电源适配器，预计为即将发布的一加 9 RT。

从此前爆料来看，此款手机有望搭载高通骁龙 870 处理器，定位高于一加 9R。手机主摄像头将使用 5000 万像素索尼 IMX766 传感器，此外还会有 16MP 超广角摄像头、5MP 微距镜头以及 2MP 景深镜头。

此外，该机正面将搭载一块 6.55 英寸的 FHD+E3 AMOLED 打孔直屏，支持 120Hz 刷新率，配备 LPDDR4X RAM 和 UFS 3.1 存储，提供 8GB/128GB、8GB/256GB 和 12GB/256GB 三种存储版本可选，预计将内置 4500mAh 电池，支持 65W 闪充，同时还配备了 VC 液冷散热系统。

IT之家了解到，外媒表示这款手机有望成为全球首款出厂搭载 Android 12 系统的手机，系统将采用一加与 OPPO 合作的 OxygenOS 12。因此，预计这款手机将于 2021 年第四季度 Android 12 正式版发布后问世。

此外，爆料者还表示一加 9 RT 有望仅限在中国和印度地区销售，该公司还有望在今年推出 Nord 系列新机。