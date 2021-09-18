SpaceX“灵感 4 号”乘客飞得更高，但难获美官方“商业宇航员之翼”勋章

目前搭乘 SpaceX 载人龙飞船进入太空的“灵感 4 号”任务成员已经顺利进入预定轨道，开始绕地球飞行。虽然 4 人飞得比国际空间站宇航员还要高，但这并不意味着他们能获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的“商业宇航员之翼”勋章。

“宇航员之翼”只是一个象征意义。但随着私营企业竞相向普通民众出售太空旅行服务，其正迅速成为人们进入太空的热门认证。

据 FAA 两名现任官员表示，主要问题是 SpaceX 在“灵感 4 号”任务许可申请中，将 4 名进入太空的乘客指定为“太空飞行参与者”，而不是“机组人员”。SpaceX 拒绝置评。

就在亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 乘坐自家太空公司蓝色起源的新谢泼德火箭进入太空的同一天，FAA 对“商业宇航员之翼”项目规范进行了调整，这也是 17 年来该机构首次对认证资格进行调整。根据 FAA 有关“商业宇航员之翼”项目的最新资格要求，只有在距离地表至少 80 公里的高空飞行、并“在飞行过程中展示对公共安全至关重要的活动或对人类太空飞行安全做出贡献”的“机组人员”才有资格获得 FAA 的“商业宇航员之翼”。

“灵感 4 号”任务成员花了近 6 个月的时间进行训练，为的是在完全自动驾驶的载人龙飞船中度过三天太空时光。飞船将抵达地球上空 575 公里的高度，而国际空间站在平均距地高度约 400 公里的轨道上运行。

“没有人能保证得到宇航员之翼，”一位 FAA 在谈到“灵感 4 号”任务时表示。“我们还没有做出决定，因为还没有什么要决定的。”

在 4 人返回地球之前，SpaceX 还不能为他们申请“商业宇航员之翼”。虽然 FAA 的最新资格认为“太空飞行参与者”没有资格获得普通机翼，但“灵感 4 号”任务成员有可能获得荣誉奖。

“荣誉之翼”专为“对商业载人航天飞行做出贡献并值得特别表彰的个人”而设立，FAA 负责商业太空运输的副局长韦恩・蒙蒂思 (Wayne Monteith) 在颁发这些奖项时“拥有完全的决定权”。

美国国家航空航天局 (NASA) 前宇航员迈克尔・洛佩斯-阿莱格里亚（Michael López-Alegría）正在接受训练，他将指挥第一个前往国际空间站的私人太空飞行任务。他认为，任何飞行高度超过 80 公里的人都该算宇航员，距地 80 公里也是美国认定的太空边界。

“我认为他们是否算商业宇航员完全取决于 FAA。但我不知道这样做是否符合他们鼓励、推动和促进该行业发展的章程规则。”洛佩斯-阿莱格里亚说道。

洛佩斯-阿莱格里亚称，“我会觉得荣誉奖也一样吗？肯定不是。但总比什么都没有好。”“打比方说我是荣誉博士，这绝对比博士低一级。”

20 世纪 60 年代初，美国首次向水星 7 号任务宇航员授予了“宇航员之翼”。从阿波罗任务开始，所有前往外太空的 NASA 宇航员都获得了“宇航员之翼”。2004 年，在维珍银河公司的“太空船一号”成为首个进入太空的私人航天器后，FAA 创建了“商业宇航员之翼”计划。

现在，在美国太空旅游产业刚刚起步之际，有可能获得 FAA 颁发的“商业宇航员之翼”已经成为私营太空公司的一个卖点。但是洛佩斯-阿莱格里亚也认为，这个行业和媒体可能“对一个符号的关注有点过。”

洛佩斯-阿莱格里亚表示：“我认为普通人开始定期前往太空是一件非常积极的事情，它确实标志着人类太空飞行发展曲线的一个拐点。”“几年后就没人会关心名字和称号了。”