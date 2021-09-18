研究报告：全国已出现超过 190 万家“疑似外卖骑手个体户”

IT之家 9 月 18 日消息 据界面新闻报道，9 月 17 日，《外卖平台用工模式法律研究报告》对外发布。报告显示，在全国已出现了超过 190 万家“疑似骑手个体户”。

据介绍，个体工商户模式是新近出现的一种外卖平台用工方式，该方式也是外卖平台规避用人风险的手段。在不知不觉中，骑手们已经处于劳动法的保护范围之外。

研究报告显示，外卖平台用工模式层层演进的“甩锅”设计，导致认定劳动关系越来越困难，认定比例由传统模式中的 100% 降至 45-60%，劳动者的权益很难受到保护。

公开数据显示，外卖餐饮行业持续保持高速增长，截至 2020 年，中国外卖市场规模已达到 6646.2 亿元，同比增长 2965.6%。

其中，美团和饿了么包揽了 90% 左右的市场份额，平台上累计骑手数量超过 1000 万人。

IT之家了解到，9 月 10 日，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局等部门召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等 10 家头部平台企业开展联合行政指导。

在 9 月 14 日，美团发布《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，严禁诱导和强迫骑手注册成个体工商户。

同时，饿了么也发布公告，禁止以任何形式诱导或强迫新就业形态劳动者转为个体工商户规避用工主体责任行为。