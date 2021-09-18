小米申请多项“神仙秒充”商标

IT之家 9 月 18 日消息 近日，小米科技有限责任公司新增多项“神仙秒充”、“Redmi 神仙秒充”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，企查查 App 显示，目前商标状态均为“注册申请中”。

小米这几年快充技术的发展可谓是突飞猛进，多次打破了世界纪录，最近，博主 @数码闲聊站 爆料称小米明年将推出一款全新一代的快充头，功率依然为 120W，但是体积更小，而且高功率持续时间更长，据爆料，这款充电头将装备在小米明年的旗舰新品上，也就是小米 12 这款新品。

目前，小米支持 120W 快充的手机是小米 MIX 4，前段时间，小米海外发布了新款机型小米 11T 系列手机，其中的小米 11T Pro 支持 120W 的超级快充，5000mAh 的电池 17 分钟就可以充满。

IT之家了解到，小米在今年 5 月份展示了一款小米 11 Pro 魔改版，一举打破了两项快充的世界纪录。其中，有线充电功率达到了 200W，仅需 8 分钟充 100%，将有线充电首次拉进 10 分钟时代，同时还做到了 120W 的超快无线闪充，能在 15 分钟充电 100%，将无线充电首次突破百瓦大关，甚至超过了许多顶级旗舰的有线快充速度。不过，小米官方并未透露这两项顶级快充的量产时间，不清楚小米这次申请的“神仙秒充”商标是否与其有关。